明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
企業地球村

「美國優先」趕客 美旅遊業萎縮

【明報專訊】「美國優先」理念未吸引到製造業回流，可能先重挫旅遊業。世界旅遊及觀光協會預料，美國今年將損失旅遊收入125億美元（約975億港元），年底旅遊消費將跌穿1690億美元，按年跌約7%，更較2019年高峰期挫22.5%，惟各國正增加及歡迎旅客。綜合業界分析，美元強勢、關稅、政治等因素或令部分外國旅客對美國卻步，驅使他們另覓度假勝地，美國中小企因此受累。有專家預料，今年美國旅遊業前景艱難，倚重旅遊業的地區如拉斯維加斯、夏威夷等恐受衝擊，最快2030年旅遊業才恢復至疫前水平。

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、《紐約時報》、CNBC

美今年料失旅遊收入975億

世界旅遊及觀光協會伙拍牛津經濟研究院，分析全球184個經濟體，料美國是唯一一個今年旅遊消費下跌的經濟體。世界旅遊及觀光協會主席兼行政總裁Julia Simpson稱：「其他國家真的攤出歡迎的地氈，感覺美國在他們的門口掛上『現正關門』的告示。」

Julia Simpson警告後果可能很嚴重，「與全球其他國家相比，美國旅遊及觀光業為全球最大行業，價值近2.6萬億美元。」據其數據，「直接觀光業」及帶動周邊行業的「間接觀光業」，合共佔美國經濟9%，美國旅遊及觀光業每年更維持2000萬個職位及創造5850億美元稅收，後者佔美國政府總稅收7%，Julia Simpson形容為「美國經濟的主要棟樑」。

去年美國共有7240萬名國際訪客，較2019年少700萬名。據今年3月份數據，昔日最愛去美國的旅客來源地均錄得入境人數大幅下降，英國及韓國按年均跌15%，德國按年挫28%，其他主要來源地如西班牙、愛爾蘭、多明尼加共和國等，跌幅介乎24%至33%。不過，《紐約時報》指出，也有可能是今年復活節日期較去年遲，故有數據落差。

紐約市旅遊局修改正面預測

料旅客按年跌40萬

以紐約市及紐約州為例。本月8日紐約市旅遊局修改今年正面展望，改為預測今年市內旅客按年跌40萬人，旅遊消費按年減少40億美元。據紐約最新預測顯示，今年遊客總數料達6400萬人，國內遊客料增40萬人，但國際遊客減少80萬人。國外遊客通常逗留時間較長、消費較多，去年紐約市旅遊業淨收入達510億美元，有一半由國外遊客貢獻。彭博補充，本來美國九成旅遊業都是來自國內旅客，美國人在50個州內旅遊，已難以再增長。

世界旅遊及觀光協會預計，美國旅遊業至少到2030年以後才可恢復至疫前水平。Julia Simpson指出，旅遊業界憂慮若美國電子旅遊許可證（ESTA）價錢再推高，或會增加旅客負擔，「增加ESTA成本只會將大家推得更遠」。她又質疑，各國為了便利旅客到訪，都給予一些好處，例如推出數碼簽證，「印度（旅客）在增加，中東在增加，中國在增加，歐洲做得不錯，只有美國人被拋離，失去機會」。

強美元增出行成本 外國旅客卻步

彭博指出，美國旅遊業問題始於拜登執政時，早已醞釀多年，主因是疫情期間美國對旅客的要求較其他國家維持更久，美元升值亦令旅客止步。Julia Simpson舉例說，日本人及歐洲人以往經常到訪美國，美元強勢卻令到美國旅行變得昂貴。航空業報告公司（ARC）商業總監Steve Solomon亦稱，訪美旅客人數下跌或因匯率變動，如日圓兌美元過去一年轉強，夏天來自日本的機票預訂量顯著上升，相反韓圜下跌，來自韓國的機票預訂量亦隨之下跌。

另一原因是「美國優先」方針改變了外國人看法。Julia Simpson表示，很可惜看到現時外國人對到訪美國的觀點有情緒化的改變，籲立法者不必將旅遊業與非法移民議題混為一談，成熟制度可平衡兩者，毋須將美國變成無人想去的「孤島」。她指出，美國政府正打擊非法移民、實施關稅等，鄰近美國的加拿大、墨西哥人都不太想到美國旅遊，旅客也擔心自己是否取得正確簽證，怕稍一不慎會被拘捕。

特朗普去年底提出向加拿大加徵關稅，又表示有意將加拿大納為美國第五十一個州，今年2月加拿大時任總理杜魯多曾鼓勵國民「選用加拿大產品及服務，而不是美國的」。近期加拿大穿梭美國的過境點交通流量均錄得大跌，尼加拉瀑布附近兩個最繁忙過境點3月份交通流量按年急跌42%，溫哥華與西雅圖之間的繁忙過境點交通流量亦按年大挫48%。

政治議題升溫 加美過境交通流量挫

世界旅遊及觀光協會警告，國外旅客是真正增長所在，不鼓勵他們到訪美國，將錯失機會。據美國旅遊協會數據，國外旅客每次花費4000美元，較國內旅客高出8倍，加拿大及墨西哥旅客平均花費1200美元。

美國各大航空公司表示對國外旅客有信心，美國航空（美：AAL）、達美航空（美：DAL）、聯合航空（美：UAL）4月曾表示，國際航班銷售維持強勁，惟聯合航空表示，赴美航班銷情見弱，但整體國際航線業務強韌。航空業顧問及數據公司OAG首席分析師John Grant認為，政治可能是旅客考慮因素之一，但在各個市場之間而言，未必很大影響。

市場研究公司Phocuswright Research創辦人Lorraine Sileo認為，旅遊業受挫，似乎較是美國問題多於全球旅遊業疲弱，其他地區均見旅遊業增長。她補充，美國國內旅遊業今年已見增長放緩，美國人疫後「報復式旅遊 」趨勢亦大致結束，「我不認為美國旅遊業會灰暗一片，但今年將是艱難一年。」

短期住宿租借格價網站Beyond行政總裁Julie Brinkman表示，自2月關稅消息出爐後，他們看到加拿大人的搜尋活動即時轉弱，對美國興趣趨淡，反而搜尋墨西哥的活動卻增加35%，「意味旅客並非取消行程，他們在選擇新地點」。

發薪服務及人力資源公司Gusto經濟師Aaron Terrazas指出，在旅遊業放緩之際，美國中小型企業盈利已急瀉。他補充，比起通脹或勞工成本等開支上升，顧客人流放緩及收入減少才是主因。據Gusto數據，旅行社、公寓、預訂機構等旅遊業公司中，有盈利的公司佔比已自去年4月的41%，跌至今年同期的32%。至於有盈利的住宿，包括小型酒店、汽車旅館、房車公園、露營地等，佔比已由去年4月的44%跌至今年同期的36%。

Aaron Terrazas又稱，盈利能力及收入跌幅急得「不尋常」，「尤其是在年內通常看到旅遊業回升的時候」。他表示，目前未見明顯原因解釋到為何國內旅遊在一個月內急瀉，惟國際旅遊的原因則較明顯。他提到，隨着放緩持續，公司更有機會要作艱難抉擇，甚或裁員。

牛津經濟研究院首席美國經濟師Ryan Sweet指出，美國部分地區招待大批國外遊客，如拉斯維加斯、洛杉磯、邁亞密、紐約等。他認為，紐約經濟龐大而多元，尚可抵消旅遊業損失，不至於踏入衰退，拉斯維加斯及夏威夷檀香山則不然，「這些經濟體對旅遊業非常、非常敏感，這是它們的主要經濟動力」。

[企業地球村]

上 / 下一篇新聞