「美國優先」趕客 美旅遊業萎縮

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、《紐約時報》、CNBC

美今年料失旅遊收入975億

世界旅遊及觀光協會伙拍牛津經濟研究院，分析全球184個經濟體，料美國是唯一一個今年旅遊消費下跌的經濟體。世界旅遊及觀光協會主席兼行政總裁Julia Simpson稱：「其他國家真的攤出歡迎的地氈，感覺美國在他們的門口掛上『現正關門』的告示。」

Julia Simpson警告後果可能很嚴重，「與全球其他國家相比，美國旅遊及觀光業為全球最大行業，價值近2.6萬億美元。」據其數據，「直接觀光業」及帶動周邊行業的「間接觀光業」，合共佔美國經濟9%，美國旅遊及觀光業每年更維持2000萬個職位及創造5850億美元稅收，後者佔美國政府總稅收7%，Julia Simpson形容為「美國經濟的主要棟樑」。

去年美國共有7240萬名國際訪客，較2019年少700萬名。據今年3月份數據，昔日最愛去美國的旅客來源地均錄得入境人數大幅下降，英國及韓國按年均跌15%，德國按年挫28%，其他主要來源地如西班牙、愛爾蘭、多明尼加共和國等，跌幅介乎24%至33%。不過，《紐約時報》指出，也有可能是今年復活節日期較去年遲，故有數據落差。

紐約市旅遊局修改正面預測

料旅客按年跌40萬

以紐約市及紐約州為例。本月8日紐約市旅遊局修改今年正面展望，改為預測今年市內旅客按年跌40萬人，旅遊消費按年減少40億美元。據紐約最新預測顯示，今年遊客總數料達6400萬人，國內遊客料增40萬人，但國際遊客減少80萬人。國外遊客通常逗留時間較長、消費較多，去年紐約市旅遊業淨收入達510億美元，有一半由國外遊客貢獻。彭博補充，本來美國九成旅遊業都是來自國內旅客，美國人在50個州內旅遊，已難以再增長。

世界旅遊及觀光協會預計，美國旅遊業至少到2030年以後才可恢復至疫前水平。Julia Simpson指出，旅遊業界憂慮若美國電子旅遊許可證（ESTA）價錢再推高，或會增加旅客負擔，「增加ESTA成本只會將大家推得更遠」。她又質疑，各國為了便利旅客到訪，都給予一些好處，例如推出數碼簽證，「印度（旅客）在增加，中東在增加，中國在增加，歐洲做得不錯，只有美國人被拋離，失去機會」。

強美元增出行成本 外國旅客卻步

彭博指出，美國旅遊業問題始於拜登執政時，早已醞釀多年，主因是疫情期間美國對旅客的要求較其他國家維持更久，美元升值亦令旅客止步。Julia Simpson舉例說，日本人及歐洲人以往經常到訪美國，美元強勢卻令到美國旅行變得昂貴。航空業報告公司（ARC）商業總監Steve Solomon亦稱，訪美旅客人數下跌或因匯率變動，如日圓兌美元過去一年轉強，夏天來自日本的機票預訂量顯著上升，相反韓圜下跌，來自韓國的機票預訂量亦隨之下跌。

另一原因是「美國優先」方針改變了外國人看法。Julia Simpson表示，很可惜看到現時外國人對到訪美國的觀點有情緒化的改變，籲立法者不必將旅遊業與非法移民議題混為一談，成熟制度可平衡兩者，毋須將美國變成無人想去的「孤島」。她指出，美國政府正打擊非法移民、實施關稅等，鄰近美國的加拿大、墨西哥人都不太想到美國旅遊，旅客也擔心自己是否取得正確簽證，怕稍一不慎會被拘捕。

特朗普去年底提出向加拿大加徵關稅，又表示有意將加拿大納為美國第五十一個州，今年2月加拿大時任總理杜魯多曾鼓勵國民「選用加拿大產品及服務，而不是美國的」。近期加拿大穿梭美國的過境點交通流量均錄得大跌，尼加拉瀑布附近兩個最繁忙過境點3月份交通流量按年急跌42%，溫哥華與西雅圖之間的繁忙過境點交通流量亦按年大挫48%。

政治議題升溫 加美過境交通流量挫

世界旅遊及觀光協會警告，國外旅客是真正增長所在，不鼓勵他們到訪美國，將錯失機會。據美國旅遊協會數據，國外旅客每次花費4000美元，較國內旅客高出8倍，加拿大及墨西哥旅客平均花費1200美元。

美國各大航空公司表示對國外旅客有信心，美國航空（美：AAL）、達美航空（美：DAL）、聯合航空（美：UAL）4月曾表示，國際航班銷售維持強勁，惟聯合航空表示，赴美航班銷情見弱，但整體國際航線業務強韌。航空業顧問及數據公司OAG首席分析師John Grant認為，政治可能是旅客考慮因素之一，但在各個市場之間而言，未必很大影響。

市場研究公司Phocuswright Research創辦人Lorraine Sileo認為，旅遊業受挫，似乎較是美國問題多於全球旅遊業疲弱，其他地區均見旅遊業增長。她補充，美國國內旅遊業今年已見增長放緩，美國人疫後「報復式旅遊 」趨勢亦大致結束，「我不認為美國旅遊業會灰暗一片，但今年將是艱難一年。」

短期住宿租借格價網站Beyond行政總裁Julie Brinkman表示，自2月關稅消息出爐後，他們看到加拿大人的搜尋活動即時轉弱，對美國興趣趨淡，反而搜尋墨西哥的活動卻增加35%，「意味旅客並非取消行程，他們在選擇新地點」。

發薪服務及人力資源公司Gusto經濟師Aaron Terrazas指出，在旅遊業放緩之際，美國中小型企業盈利已急瀉。他補充，比起通脹或勞工成本等開支上升，顧客人流放緩及收入減少才是主因。據Gusto數據，旅行社、公寓、預訂機構等旅遊業公司中，有盈利的公司佔比已自去年4月的41%，跌至今年同期的32%。至於有盈利的住宿，包括小型酒店、汽車旅館、房車公園、露營地等，佔比已由去年4月的44%跌至今年同期的36%。

Aaron Terrazas又稱，盈利能力及收入跌幅急得「不尋常」，「尤其是在年內通常看到旅遊業回升的時候」。他表示，目前未見明顯原因解釋到為何國內旅遊在一個月內急瀉，惟國際旅遊的原因則較明顯。他提到，隨着放緩持續，公司更有機會要作艱難抉擇，甚或裁員。

牛津經濟研究院首席美國經濟師Ryan Sweet指出，美國部分地區招待大批國外遊客，如拉斯維加斯、洛杉磯、邁亞密、紐約等。他認為，紐約經濟龐大而多元，尚可抵消旅遊業損失，不至於踏入衰退，拉斯維加斯及夏威夷檀香山則不然，「這些經濟體對旅遊業非常、非常敏感，這是它們的主要經濟動力」。

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