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經濟

關稅戰暫緩 中國赴美貨運量急升

【明報專訊】中美關稅戰暫告休兵，帶動中國出口貨量需求急升。德國航運龍頭企業赫伯羅德（Hapag-Lloyd）稱，中美貿易戰休兵90日消息傳出後，最近幾天從中國到美國的貨櫃預訂量躍升50%。法國航運巨頭法國達飛海運集團 （CMA CGM）亦稱，中國出口至美國的航線已漸趨活躍，料情况持續幾星期甚至幾個月。

赫伯羅德行政總裁Rolf Habben Jansen表示，預計中美跨太平洋航線的運力將迅速恢復。未來幾星期內，公司將再於相關航路部署更大型的運輸船舶，他還預計，其他船運公司近期也會增加相關航線的運力。

滬往紐約等貨櫃運價回升

根據海運諮詢機構德魯里（Drewry）編製的世界貨櫃運價指數（WCI），上海前往洛杉磯及紐約的現貨貨櫃運價從年初至今一直向下，但在關稅休兵後已開始回升。另一航運巨頭達飛的說法印證了相關數據的轉變，該公司表示，中美貿易戰休兵90日消息傳出後，中美航線貨運量激增。

中美早前曾互相調高對彼此貨品關稅至逾100%，達飛財務總監Ramon Fernandez表示，事件後公司旗下中國至美國出口貨運訂單量大約減少一半，但中美關稅休兵後訂單已有大幅回升。

Ramon Fernandez表示，由於90日後中美貿易關係仍存在諸多不確定，相信必然將有企業大手落訂貨櫃，冀於短期內運輸大量貨物，目前公司預計有需要客戶將在今年上半年內（即90日休戰期結束前）完成所有需要付運的貨品運輸安排。

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