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經濟
香港地產

維港頌4房海景戶月租8.5萬 今年屋苑新高

【明報專訊】臨近暑假租賃旺季，各區租務成交暢旺，個別屋苑更錄得大額租務成交。利嘉閣高級分區董事梁啟豪表示，北角維港頌最新錄4房海景戶租務成交，單位為7座中層A室，實用1365方呎，4房1套連工人套房間隔，享維港煙花景，業主早前以月租8.8萬元放租，即獲金融才俊洽租，議價後減價3000元或3.4%、以月租8.5萬元租出，月租為今年屋苑新高，折合實用呎租約62元。

梁氏表示，業主2017年以約4999萬元一手購入單位，現享租金回報約2厘。另計及上述租務成交，維港頌本月暫錄5宗租務成交，平均實用呎租逾60元。

維港滙1房戶呎租高見71元

新晉屋苑長沙灣維港滙最新錄新高價租務成交，單位為3期2座中層D室，實用311方呎，1房連開放式廚房間隔，享池海雙景，最新以月租2.2萬元租出，創屋苑1房租金新高，呎租高見71元。

據悉，租客為本地專業人士，見屋苑配套齊備，加上單位可享開揚海景，即決定承租。

沙田第一城兩房月租1.45萬

沙田第一城有英國回流客預繳一年租金承租兩房戶。美聯助理區域聯席董事黃錦瀚表示，該單位為49座低層D室，實用304方呎，兩房間隔，獲英國回流港人以月租1.45萬元承租，呎租約48元，該租客更預繳一年租金約17.4萬元。據悉，原業主早於2012年200萬元購入，現可享租金回報約8.7厘。

維港．雙鑽售出5伙 吸金近3000萬

一手市場方面，市場聚焦今日進行次輪銷售的新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA 1B期，共推售385伙，當中以價單形式發售的376伙，涵蓋39伙1房、271伙2房及66伙3房單位，實用介乎302至807方呎，折實售價由319.51萬至1048.81萬元，折實實呎9,645至13,345元，市值逾23億元；其餘9伙以招標形式發售特色戶。

綜合市場消息，昨日周末新盤市場錄逾20宗一手成交，中海外（0688）旗下啟德跑道區維港．雙鑽，昨日售出5伙，單日吸金近3000萬元，其中1A座7樓A室，實用493方呎，兩房間隔，售價897.6萬元，實呎18,207元，屬昨日售出單位成交價及呎價最高的單位。

[香港地產]

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