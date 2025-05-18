憧憬美歐談判 美股三大指數漲

道指連升兩日 創逾兩月收市新高

英國《金融時報》報道，美國和歐盟已啟動嚴肅的貿易談判，雙方近日首次交換談判文件，內容包括關稅、數碼貿易、投資機會等。不過，美國5月密歇根大學消費者信心指數跌至50.8，低於預期的53.4，更為史上第二低；1年後通脹預期升至7.3%，為逾43年高位，超預期的6.5%，顯示當地消費預期轉趨悲觀。

道指上周五收報42,654點，升0.8%，連升兩日，創逾兩個月收市新高。納指及標普500指數升至近3個月高位，其中標普500指數連升5日，收報5958點，升0.7%。納指收報19,211點，升0.5%。全周計，道指升3.4%，標普500指數升5.3%，納指升7.2%。

港股ADR大多下跌。其中阿里巴巴ADR較本港上周五收市價跌逾2%，以港元計折合報120.6元。美團、京東、小米ADR亦偏軟。不過騰訊及匯控ADR則升近1%。

市况好轉下金價走軟。現貨金曾跌穿3200美元大關，跌2.6%至低見每盎司3154美元，收跌1.1%至3204美元每盎司。油價方面，由於大國間貿易緊張局勢好轉，紐約期油高收1.4%報62.49美元，本周累升逾2%，連升兩星期。

特朗普：沃爾瑪應「吃掉關稅」

另外，特朗普指沃爾瑪（美：WMT）應「吃掉關稅」，而非把零售商品價上升歸咎於進口關稅。特朗普相關發言是回應沃爾瑪上周表示，由於關稅成本高昂，不得不於本月稍後時間提高價格。