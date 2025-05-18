美遭穆迪降評級 最高Aaa不保 債務持續增 未有措施扭轉赤字

明報記者 楊括

料2035年聯邦預算赤字佔GDP比率達9%

穆迪指出，美國未有任何措施可以扭轉赤字上升及利息成本增加的趨勢，預計目前為5.4%的聯邦預算赤字佔GDP比率，至2035年將達9%；聯邦債務佔GDP比率屆時亦將增至134%，利息開支將相當於佔收入的三成。

穆迪於2023年11月將美國信用評級展望由「穩定」調降至「負面」，是次則將展望重新調升至「穩定」。該行認為，美國仍擁強大經濟及金融實力，以及美元作為全球儲備貨幣的地位。

降級消息公布後，美債孳息率轉升，其中10年期債息扭轉早段跌勢，收升0.3%至4.443厘。兩年期債息亦一度重返4厘見4.012厘，收升1%至3.991厘。

展望轉「穩定」 10年期債息抽升

穆迪的評級決策已招致親特朗普人士的回擊，白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）在社交媒體平台X點名穆迪分析經濟學家贊迪（Mark Zandi），稱對方是「反特朗普人士」，並稱「沒人認真看待他（指贊迪）的『分析』。事實證明他一次又一次錯了」。不過公開資料顯示，穆迪分析與今次下調美國評級的穆迪是兩個獨立實體。

市場對穆迪降低美國信用評級普遍持負面看法，其中Tigress Financial Partners投資總監Ivan Feinseth表示，美債是全球最安全的投資工具，而當美國信用評級遭下調時，其他國家主權債務可能會受到更負面影響。同時，近期美股有較大升幅，種種因素疊加下市場或更謹慎。

富蘭克林副首席投資總監Max Gokhman認為，隨着主權與機構投資人逐漸將美債換成其他避險資產，還債成本將持續攀升，並逐漸將負面影響傳遞至美國股匯市場。

分析：評級變動料不再觸發拋售美債

兩大評級機構標普和惠譽已分別於2011年及2023年，將美國的信用評級從頂級的AAA水平下調至次一級的AA+，兩大機構對美國信用展望則維持「穩定」。而標普2011年調降美國信用評級時，一度令美國股債遭大規模拋售。

對於今次穆迪下調評級會否重演類似情况，Bianco Research總裁Jim Bianco認為負面影響或有限。他指出，當年市場擔憂美債或不再符合作為抵押品的條件，故很多機構被迫拋售美債。但2011年後，相關財務工具的合約已取消了對信用評級的特定資格要求，因此評級變動不會再觸發強制拋售。正因如此，到2023年8月惠譽下調美國信用評級時，債市幾乎沒有任何反應。