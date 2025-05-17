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2025年5月17日星期六
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比亞迪納科指 佔8%近150億追買 美的中通快遞染藍 恒指成分股增至85隻
港府維持全年GDP增2%至3%預測
阿里跌逾4% 瑞銀富瑞降目標價
網易績後升13% 大行籲買
小米月內發布自家晶片 逆市升1.7％
港股偏軟 6藍籌逆市52周新高 大市連升5周 望挑戰2月連漲6周紀錄
索羅斯子翻兜吸阿里 著名基金買看跌期權
標普料內房今年企穩 大城市銀行最受益
港機場4月客運量升23% 單日曾19.7萬人 疫後最多
瑞銀：今年企業融資意欲升 中資配售新股籌148億美元 超IPO
瑞銀：中概股潛在回歸數目不多
寧德上限263元定價 集資增至357億
字節跳動今年營收目標媲美Meta
美研將長鑫列出口管制清單 部分官員盼延遲頒布 免礙與華貿談
日上季GDP跌0.7% 關稅恐累次季表現
巴郡首季清倉花旗持股 減持美銀
深水灣徑8號分層大宅2.1億沽 近3年半首宗成交實呎6.3萬 累售20伙共套56億
CCL續136點爭持 未破橫行悶局
皇第4房複式1.25億沽 5年帳貶三成
新意網楊屋道綜合發展 收64份意見 六成反對
內地來港教師1.55萬租好運中心兩房戶
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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比亞迪納科指 佔8%近150億追買 美的中通快遞染藍 恒指成分股增至85隻
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