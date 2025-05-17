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經濟

香港地產

內地來港教師1.55萬租好運中心兩房戶

【明報專訊】暑假住宅租務旺季將臨，除內地學生來港租樓外，市場亦錄得來自內地、來港任教大學的教師租樓個案。中原分區營業經理吳嘉權表示，沙田好運中心桂林閣中層F室，實用334方呎兩房戶，以月租1.55萬元租出、實用呎租約46元，據悉新租客為一名來自內地教師、來港於大學任教，租入單位自用。業主2014年348萬元購入，租金回報約5.3厘。

此外，再有外籍機師承租東涌物業。中原分區營業經理張奇瑋表示，東涌映灣園11座極高層F室，實用565方呎，兩房間隔，獲外籍機師以月租1.75萬元承租，實用呎租約31元；業主2000年695萬元買入，租金回報逾3厘。

外籍機師1.75萬租映灣園兩房戶

市區方面，美聯高級分區營業經理劉念滿表示，近月入伙的長沙灣瑜悦，位於低層G室，實用350方呎，1房間隔，以月租1.7萬元租出，實用呎租約49元；業主去年底以約489.2萬元一手購入，租金回報約4.2厘。香港置業首席聯席董事梁德權稱，紅磡海濱南岸第7座中層B室，實用593方呎3房間隔，向南望海景，業主以約2.65萬元放租僅一天，以月租2.6萬元租出、實用呎租44元，據悉新租客為朋友合租；業主2012年約643萬元購入，租金回報4.9厘。

十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，有海景優質租盤獲承租。美聯營業經理陳昌裕表示，太古城青松閣中層H室，遠眺啟德郵輪碼頭景，為屋苑較優質放租盤，3房1套連儲物房間隔，實用1114方呎，業主叫租4.6萬元，議價後減3000元或6.5%，以4.3萬元租出，實用呎租約39元；業主2010年底以約1240萬元購入，租金回報約4.2厘。

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