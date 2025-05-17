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經濟

香港地產

CCL續136點爭持 未破橫行悶局

【明報專訊】近月樓價指數好淡爭持，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報136.7點，按周升0.26%，相關數字主要反映上月23日美國表示若與中國達成貿易協議將大幅下降對華關稅、25日內地適時降準降息，以及26日西沙SIERRA SEA第1A期首輪價單318伙沽清當周市况。CCL連續7周、即近兩個月於136點水平窄幅爭持，未破橫行悶局。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，新盤仍以低價搶客，二手樓市續處拉鋸局面，短期樓價走勢仍反覆受壓，而現時CCL距離次季目標133點，相差3.7點或2.71%。

此外，CCL仍處於逾8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。《財政預算案》後7周樓價累升1.34%，今年樓價暫時累跌0.68%。CCL較去年9月首次減息前135.86點低位升0.62%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.56%，較去年3月「撤辣」前的低位143.02點跌4.42%。

周末二手預約睇樓量升6.9%

拆息持續下滑，令「供平過租」更趨明顯，周末二手指標屋苑預約睇樓量升勢持續。利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1090組客戶於周末預約睇樓，較上周末1020組增6.9%，連升兩周，創近5個周末新高。

居屋公屋未補價成交跌28%

另外，上月初關稅戰爆發，環球股市波動，本港上月住宅交投放緩，而未補價的第二市場亦受影響。據美聯物業研究中心綜合房屋委員會數據資料顯示，上月居屋及公屋第二市場（未補價）的成交宗數合共錄248宗，較3月份344宗按月減少約27.9%，並見3個月新低。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，上月第二市場交投雖然按月回落，但仍較去年12月233宗及今年1月219宗為高，而近日關稅戰降溫，加上資金湧港，拆息顯著回落，均有利本港樓市，對第二市場有支持作用。

相關字詞﹕中原地產 二手樓市 周末預約睇樓量

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