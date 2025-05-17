明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

深水灣徑8號分層大宅2.1億沽 近3年半首宗成交實呎6.3萬 累售20伙共套56億

【明報專訊】中美就關稅戰會談取得成果、拆息持續回落，除帶動5月迄今整體一手成交增至約1000宗外，亦不乏大額豪宅成交。南豐及豐資源旗下南區深水灣徑8號，最新售出1座7樓A室，實用3407方呎，4房4套設計，成交價2.1348億元（不連車位）、實呎6.26萬元，為項目自2021年12月樓市高峰後、近3年半來首宗一手成交，相關成交呎價與同類單位6年前價位相若。此外，會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，以4250萬元售出整個MONACO系列最後一伙待售花園複式戶。

明報記者 林可為

深水灣徑8號的最新成交，買家成交期為90日，南豐表示，成交價與以往同層單位相若。據成交紀錄冊顯示，毗鄰是次新成交單位的第1座7樓B室，實用3641方呎、同屬4房4套設計，2019年2月成交價2.2865億元、實呎6.28萬元（同樣不連車位），兩宗成交呎價相差無幾。深水灣徑8號自2018年10月開售以來累售20伙，佔分層單位總數52伙近四成，套現約56億元。

本月一手成交增至千宗水平

同位於港島區的嘉里（0083）及港鐵（0066）等合作、即將開始交樓的黃竹坑港島南岸海盈山，昨亦連沽4伙、吸金8280萬元，售出單位包括2B座28樓、30樓A室，同屬實用915方呎3房連儲物房設計，成交價3065萬及3111萬元、實呎3.34萬元及3.4萬元。

九龍方面，會德豐地產啟德GRANDE MONACO，售出第1A座地下及1樓B室複式特色戶，實用1455方呎連私家花園、4房雙套間隔，成交價4250萬元、實呎2.92萬元，屬整個MONACO系列最後一伙待售花園複式戶。恒地（0012）牽頭啟德跑道區天瀧，沽出7座19樓A室，實用1002方呎3房戶，成交價3472萬元、實呎3.46萬元。

新地（0016）旗下樓盤亦不乏大額成交，已入伙多年的將軍澳天晉，招標售出8座45樓D室複式戶，實用1508方呎4房雙套間隔、連483方呎平台和422方呎天台，連車位成交價3475.33萬元、實呎2.3萬元；同系SIERRA SEA 1A期，招標售出Aqua Avenue第1座1樓B室，實用396方呎兩房連平台特色戶，成交價718.18萬元、實呎1.81萬元。

GRAND SEASONS下周三賣168伙

其他新盤亦趁市場氣氛改善出擊。會德豐地產將軍澳日出康城GRAND SEASONS，加推價單3號涉138伙，屬實用283至716方呎1房至3房戶型， 折實價473.9萬至1388萬元、整批折實均呎1.52萬元；而會德豐地產敲定下周三，連同其他餘貨作新一輪發售168伙，以折實價計，整批市值約10.8億元。

相關字詞﹕SIERRA SEA 天瀧 港島南岸 海盈山 會德豐地產 GRANDE MONACO 深水灣徑8號 豐資源 南豐

上 / 下一篇新聞