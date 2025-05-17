巴郡首季清倉花旗持股 減持美銀

【明報專訊】在美國總統特朗普發動貿易戰前的第一季度，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）未大舉買入股票，並進一步減持金融股。根據巴郡向美國證交會（SEC）提交的申報文件，巴郡第一季清倉了花旗（美：C）持股，並減持了美銀（美：BAC）和Capital One Financial（美：COF）。巴郡於去年7月起開始減持美銀，但未對此舉作任何解釋。根據彭博社匯編的數據，巴郡截至3月底持有美銀8.3%股份，較去年12月下降逾7個百分點，已不再是美銀的最大股東。
清倉巴西數碼銀行Nubank母企
巴郡還清倉了巴西數碼銀行Nubank母企Nu Holdings（美：NU）的持股。該銀行自2013年成立以來，已發展為全球最大的數碼銀行之一。
巴郡在Nu Holdings於2021年上市前，購入了價值5億美元的股份。該股上市以來，股價上漲46%。
此外，蘋果仍是巴郡最大的單一持倉，截至3月底持有蘋果2%股份，佔巴郡股票投資組合的25%。巴郡此前曾大幅減持蘋果，但在第一季沒有進一步減持。
巴郡近期未有大規模入市，其累積的現金，在截至3月底增至接近3500億美元。不過巴菲特在本月的巴郡股東大會表示，近期的市場低迷「真的不算什麼」，並稱巴郡股價以往曾在短期內大跌五成。