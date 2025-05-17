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經濟

瑞銀：今年企業融資意欲升 中資配售新股籌148億美元 超IPO

【明報專訊】瑞銀全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國表示，若與去年相比，今年上半年市場對中國宏觀經濟有所改觀，過去數年股市疲弱、外資均見流出，但今年見有歐洲及亞洲長線基金加重中國股票比重。李續指出，今年以來企業融資的意欲提升，如新股發行方面，則有寧德時代（3750）大型招股於近期上市，另再融資如發債及可換股債（CB），以及併購、二級市場交投均較為活躍，維持今年底恒指目標價24,500點，以及今年香港可成為全球首次公開招股（IPO）首三位的預測。

明報記者 江陵凱

瑞銀全球投資銀行部中國股票資本市場主管胡凌寒表示，今年仍未結束的第二季，中國公司境外新股上市融資，其集資額較過去兩年同期高，另今年首季亦處較高水平，與二級市場交投活動活躍的情况相似；另外，值得一提的是，今年以來中企境外配售新股集資額達148億美元，已超越IPO集資的102億美元（見圖）。

首4月大中華區G3貨幣發債額升66%

胡凌寒續稱指出，今年首季配售新股，比過去數年均為高，如小米（1810）及比亞迪（1211）均有大型配股，指出市場均感「振奮」及「震驚」，因時隔多年後、市面上突然有大型配售活動。此外，胡亦提到，今年企業配售活動較發CB多，與去年發CB多於配售的情况有別，反映今年氣氛改善，投資者更願意去承受更多風險，增加股權類別資產。

瑞銀全球投資銀行部大中華區債券資本市場業務負責人盧嘉雯表示，今年首4個月大中華區G3貨幣（美元、歐元及日圓）債券發行額，按年升66%至383億美元。當中高收益債券首4個月發行額達49億美元，已經接近去年全年高收益債券發行額的51億美元。她續稱，近年港元及離岸人民債券發行額亦有增長；同時，亦見公營機構增加發債規模，例如近年港鐵（0066）債券發行規模便有加碼。據瑞銀資料顯示，今年首4個月公營機構發債100億美元，已超越2020年至2024年的5年間，每年的年度發債額。

相關字詞﹕可換股債 再融資 配售 併購 發債 資本市場 瑞銀全球 瑞銀

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