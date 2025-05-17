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經濟

索羅斯子翻兜吸阿里 著名基金買看跌期權

【明報專訊】根據美國證券交易委員會（SEC）要求特定機構投資者提交的披露文件13F顯示，著名對冲基金經理索羅斯（George Soros）之子羅伯特·索羅斯（Robert Soros）創立的Soros Capital Management今年首季重新佈局中國資產。

該文件指出，Soros Capital新建的倉位包括阿里巴巴（美：BABA），新增持18.13萬股；百勝中國（美：YUMC），新增持28.2萬股；以及iShares安碩中國大型股ETF（美：FXI）、新增持40.76萬股。該基金曾在去年第四季清倉阿里巴巴。

《沽注一擲》原型人物近清空股票

與此同時，從機構披露申報可見，電影《沽注一擲》（The Big Short）原型人物Michael Burry旗下Scion Asset Management在首季買入晶片巨擘Nvidia（英偉達）（美：NVDA）、阿里巴巴、拼多多（美：PDD）、京東（美：JD）、攜程集團（美：TCOM）和百度（美：BIDU）的看跌期權。

文件顯示，該基金在季內幾乎清空了全部股票投資組合，但對美國化妝品巨頭雅詩蘭黛（美：EL）的持股增加一倍，且是該基金僅存的股權投資。不過，由於文件只披露好倉的倉位，因此不清楚這些看淡持倉為直接持有，還是作為其他合約的對冲操作。

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