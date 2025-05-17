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經濟

港股偏軟 6藍籌逆市52周新高 大市連升5周 望挑戰2月連漲6周紀錄

【明報專訊】兩隻重磅科技股第一季業績公布後股價表現各異，網易（9999）逆市升13%成藍籌升幅王，但阿里巴巴（9988）跌約4.27%，重磅科網股投資情緒同轉弱，單是ATMJ拖累大市走低153點，但6隻藍籌股價率先創52周新高，令全日波幅只有184點的恒指收市報23,345點，跌108點或0.46%，全周計仍累升2.09%，已連升5周，有望挑戰今年2月中旬所創的連升6周紀錄。

有策略師指出，中美貿易戰只處停戰，後市仍存不明朗，但全球股市已反彈，高追投資者留意風險，建議分散投資如高息國企。

比亞迪中銀吉利受捧

國指收報8468點，跌0.49%，科指收報5281點，跌0.31%。大市成交金額1907億元，較周四減少4.74%，北水淨流入10.95億元。全周計，國指累升1.92%，同樣連升5周，科指累升1.94%。

除網易收報190元創52周新高，另再有5隻藍籌股創52周新高，比亞迪（1211）曾見436.6元上市新高，收報434.2元，為收市新高，升3.28%，中銀香港（2388）升0.92%，吉利（0175）升0.82%，中移動（0941）升0.7%，以及匯控（0005）升0.55%。但重磅科網股氣氛弱，下周一公布首季業績的美團（3690）跌2.95%，騰訊（0700）跌1.45%，京東（9618）跌2.66%，3股均連跌兩日。市場炒「染藍」概念股，百濟神州（6160）及普拉達（1913）分別逆市升2.69%及1.22%。

分析：宜分散投資至高息國企

金馬資本管理高級交易策略師蘇沛豐指出，中美貿易戰未完全解決，目前美國向中國徵收的關稅稅率不低，對中國出口打擊較大，但股市率先反彈，故建議留意貿易戰惡化影響，資產或分散至高級別債券及高息國企如三大電訊股。

明報記者

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