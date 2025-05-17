小米月內發布自家晶片 逆市升1.7％

雷軍：SU7交通事故

帶來「狂風暴雨」質疑

雷軍周四（15日）晚間在微博發文，稱「玄戒O1」將在本月下旬發布。他續表示，公司早於2014年9月已開始「造芯路」，「十年飲冰，難涼熱血」。

不過，雷軍並未透露相關晶片的製程工藝等資訊。市場消息指出，玄戒O1將使用3納米製程，性能對標驍龍8Gen1，預計將首度搭載於小米15周年旗艦機型小米15S Pro。小米也將成為蘋果、三星、華為後第四家擁有核心自研晶片的手機廠商。市場同時有傳聞，指小米最快會於下星期即宣布有關新晶片的詳情，同時也會發布新車YU7。

另一邊廂，雷軍周四對員工發布內部演說指出，5年前曾承諾5年內研發投入要超過1000億元，目前已大約投資1050億元。他強調集團堅持以科技為本，致力成為全球新一代的硬核科技的引領者。演說中，雷軍亦提到3月底的小米SU7交通事故，指事故為小米帶來「狂風暴雨」的質疑，而原定將為小米15周年舉辦的慶典、總結大部分已取消。

小米將於本月27日星期二公布今年首季業績。