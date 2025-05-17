網易績後升13% 大行籲買

大和上調目標價17%

高盛表示，網易首季業績亮眼，預料可紓緩投資者自去年中起對該公司旗下經典遊戲及手遊弱勢的憂慮。該行續指出，網易旗下新遊戲《漫威對決》等成業績升勢推手，而經典遊戲見底反彈、玩家留存情况較佳，故該行預計網易今年餘下時間遊戲收入增長達低至中雙位數，利潤率則可逐漸攀升，並上調對其2025至2027年每股盈測8%至10%，港股目標價則由193元升至219元。評級維持「買入」。

另一邊廂，匯豐環球研究認為，網易首季盈利較預期高25%，將對其目標價上調8%，維持「買入」評級。該行指出，網易在新遊戲類型及拓展海外市場方面頗有建樹，惟近期該股股價表現強勁，短期內或有所調整。展望未來，匯豐指網易下一焦點將是下周二（20日）的年度產品發布會，以及今年將推出的《漫威秘法狂潮》及《Destiny Rising》等遊戲。