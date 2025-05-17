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經濟

比亞迪納科指 佔8%近150億追買 美的中通快遞染藍 恒指成分股增至85隻

【明報專訊】恒指公司昨天公布今年首季指數檢討結果，比亞迪股份（1211）獲納入科技股指數，佔比即達8%上限，成為「大贏家」。按截至4月底追蹤科指的ETF（交易所買賣基金）資產總值已經逾1900億元計算，單計來自被動資金淨流入便達到152.76億元。恒指公司同時將中通快遞（2057）及半新股美的集團（0300）加入恒指，3隻半新股布魯可（0325）、古茗控股（1364）及蜜雪冰城（2097）則獲加入恒生綜合指數，或有望符合港股通資格，短期內迎來北水。所有變動將於6月6日收市後實施，並於6月9日起生效。

由於追蹤科指的被動資金淨流入金額龐大，比亞迪加入科指前或引發追貨情况，按該股過去20個交易日的日均成交額約42.4億元計算，需要3.6日才能消化龐大的買盤。

至於比亞迪在恒指比重將由3.56%降至3.44%，以及在國指比重由5.14%降至4.93%，追蹤該兩個指數的被動資金變動按比例約有2.1億元及0.9億元。即使扣除恒指及國指比重略為下調的影響，淨流入金額仍近150億元。

騰訊阿里小米美團科指佔比同為8%

科指同時剔出閱文集團（0772），成分股數目維持30隻，除了比亞迪佔指數比重達8%，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及小米集團（1810）佔科指比重均需由超過8%調整至8%上限，美團（3690）則獲上調0.89個百分點，至8%上限，該5隻重磅股合共佔科指比重已高達40%。

科指剔出閱文 成分股維持30隻

恒指則未有剔除股份，令成分股數目由83隻增加至85隻，中通快遞及美的集團分別佔恒指比重0.44%及0.33%。現有恒指成分股比重方面，騰訊佔比將由8.21%降至8%上限，匯控（0005）則獲由7.63%上調至8%。成分股假設按於3月31日變動計，恒指市值涵蓋率68.4%。

布魯可古茗蜜雪納綜指 將迎北水

此外，恒生綜合指數成分股加入布魯可、古茗控股及蜜雪冰城，令成分股數目由502隻增加至505隻。恒生生物科技指數成分股亦作調整，加入浙江同源康醫藥（2410）及康基醫療（9997），剔除康寧傑瑞生物製藥（9966）及榮昌生物製藥（9995），成分股數目維持50隻。

明報記者

相關字詞﹕蜜雪冰城 古茗控股 布魯可 美的集團 比亞迪 指數檢討 恒生指數

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