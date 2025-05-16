明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

馬鞍山半月40宗二手成交 較上月同期倍升

【明報專訊】踏入本月，二手樓市隨大市氣氛緩和做好，多區交投亦見回升。中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山區同時受鄰近地區新盤熱賣帶動，本月上半月暫錄約40宗二手成交，較上月同期增約一倍，其中新港城暫錄約4宗，包括F座高層03室，實用面積338方呎，兩房間隔，以498萬元易手，實呎14,734元，買家為上車客。原業主2010年以256萬元購入，持貨約15年帳面升242萬元或95%。

藍天海岸3房726萬沽 22年升3倍

此外，中原分區營業經理張奇瑋指出，東涌上月全月錄27宗二手成交，本月上半月則暫錄15宗，交投略見加快，其中藍天海岸錄得兩宗成交，最新位於1座低層1室，實用694方呎3房1套間隔，附新簇裝修，獲區內租客以725.8萬元購入，實呎10,458元。原業主2003年178萬元一手買入，持貨約22年帳面賺547.8萬元或逾3倍。

康怡半月8宗成交 超上月全月

中原地產分行高級資深分區營業經理施志鋼表示，十大屋苑之一的鰂魚涌康怡花園，本月上半月暫錄8宗二手成交，已超越上月全月的6宗，最新成交位於Q座中層11室，實用466方呎兩房間隔，以580萬元沽出，實呎12,446元。

上述原業主2005年以275萬元購入，持貨約20年，帳面獲利305萬元或約1.1倍。

另外，市區公屋則錄低價二手成交。利嘉閣分行聯席董事李嘉輝稱，黃大仙東頭二邨祥東樓低層8室，實用145方呎，開放式間隔，望樓景，新近獲買家以50萬元「Full Pay」（毋須承做按揭）未補價承接，實呎3448元。

上述原業主2021年約26.48萬元向房委會一手購入，持貨約4年帳面獲利逾23.5萬元或約89%。

大埔中心兩房420萬易手 實蝕三成

美聯分行首席聯席區域經理梁葦姮透露，大埔中心1期2座低層A室，實用409方呎兩房間隔，獲同區換樓客以420萬元承接，實呎10,269元。原業主2020年550萬元買入單位，持貨約5年帳蝕約130萬元或24%，連使費料實蝕約155萬元或28%。

相關字詞﹕馬鞍山 大埔中心 東頭邨 藍天海岸 康怡花園 新港城 交投回升

上 / 下一篇新聞

阿里上季經調整純利升22% 遜預期 美市曾瀉7% 料AI需求旺帶動雲收入續增
阿里上季經調整純利升22% 遜預期 美市曾瀉7% 料AI需求旺帶動雲收入續增
吉利首季多賺2.6倍 銷量創新高
吉利首季多賺2.6倍 銷量創新高
網易上季多賺32%勝預期 美股盤前升逾8%
網易上季多賺32%勝預期 美股盤前升逾8%
高盛：內地谷消費難完全對冲關稅影響
高盛：內地谷消費難完全對冲關稅影響
人行金管局證監會聯合公布互換通擴容
人行金管局證監會聯合公布互換通擴容
阮國恒：冀銀行合理處置被裁員工按揭 要照顧實際財務狀况 稱金管局彈性看待個案
阮國恒：冀銀行合理處置被裁員工按揭 要照顧實際財務狀况 稱金管局彈性看待個案
恒生：調整業務架構 影響1%核心業務員工
恒生：調整業務架構 影響1%核心業務員工
寧德時代下周二首掛 窩輪同步登場
寧德時代下周二首掛 窩輪同步登場
騰訊獲多家大行唱好 瑞銀上調目標價至710元
騰訊獲多家大行唱好 瑞銀上調目標價至710元
標普：料今年內地一手樓價跌1%
標普：料今年內地一手樓價跌1%
敏華去年少賺10% 末期息減兩成
敏華去年少賺10% 末期息減兩成
特朗普籲蘋果停在印度生產 促返美建廠 稱與庫克發生一些矛盾
特朗普籲蘋果停在印度生產 促返美建廠 稱與庫克發生一些矛盾
鮑威爾：長期利率或較高 供應衝擊存挑戰
鮑威爾：長期利率或較高 供應衝擊存挑戰
巴菲特：交棒因感覺開始變老
巴菲特：交棒因感覺開始變老
張兆聰：阿里巴巴20周線有支持
張兆聰：阿里巴巴20周線有支持
港元定存工銀亞洲3個月年利率見5厘
港元定存工銀亞洲3個月年利率見5厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
葉創成：港元定存利率急跌 3招應對
葉創成：港元定存利率急跌 3招應對
植耀輝：恒指本月有望挑戰24000點
植耀輝：恒指本月有望挑戰24000點
技術取勝：吉利短線挑戰20元關
技術取勝：吉利短線挑戰20元關
盧駿匡：恒指現突破 上試24191
盧駿匡：恒指現突破 上試24191
劉思明：市場缺焦點 618購物節成炒作主題
劉思明：市場缺焦點 618購物節成炒作主題
周顯：孖展只可偶一為之
周顯：孖展只可偶一為之
譚新強：中美談判10件事
譚新強：中美談判10件事
湯文亮：銀行裁員 或變相助負資產降
湯文亮：銀行裁員 或變相助負資產降
外資本土續有需求 支持日本樓價
外資本土續有需求 支持日本樓價
SIERRA SEA 1B周日次輪售385伙 已屆現樓NOVO LAND 3A擬下月接力賣
SIERRA SEA 1B周日次輪售385伙 已屆現樓NOVO LAND 3A擬下月接力賣
滶晨上樓書 首批料約90伙最快本月招標
滶晨上樓書 首批料約90伙最快本月招標
雲桂香董事1600萬購天水圍蝕讓舖
雲桂香董事1600萬購天水圍蝕讓舖
內地生1.35萬租逸峯兩房 預付一年租涉16萬
內地生1.35萬租逸峯兩房 預付一年租涉16萬