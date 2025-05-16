SIERRA SEA 1B周日次輪售385伙 已屆現樓NOVO LAND 3A擬下月接力賣

明報記者 林尚民

事實上，綜合市場消息，至昨日止，本月新盤市場共錄約980宗新盤買賣，接近上月全月約1110伙近九成，本月市場仍有多個新盤計劃推售，料全月成交量將為連續第4個月企穩1000宗以上。

連續4月每月一手逾千宗成交

雷霆昨續表示，SIERRA SEA 1B期周三首輪以價單形式開售的160伙全數沽清，並即晚加推3號價單共288伙，折實均呎11,638元，屬原價加推，項目亦即晚公布銷售安排，周日將次輪銷售，推售共385伙。

前晚加推288伙 折實均呎11638元

新地代理執行董事陳漢麟表示，SIERRA SEA 1B期再錄大手客入市個案，包括有一組客戶以逾2330萬元連購5伙，項目昨日再以招標形式售出1伙，為Bleu Avenue第3座29樓B單位，實用765方呎，設565方呎天台及64方呎平台，成交價1337.2萬元，實呎17,479元。

陳漢麟續指出，新推的3號價單，包括36伙1房、197伙兩房及55伙3房單位，實用302至807方呎，折實319.51萬至1048.81萬元，折實實呎9645至13,345元，若以定價計市值逾18億元。而項目將於周日發售385伙，以價單形式發售的376伙，涵蓋39伙1房、271伙兩房及66伙3房單位，實用302至807方呎，市值超過23億元；其餘9伙以招標形式發售特色戶。另今次發展商特別於A組大手客揀樓前，加設員工組別，每個員工登記人及其合資格家庭成員可購買不多於1個指定住宅物業。今輪銷售於今晚8時截止接收購樓意向登記，周六抽籤。

另外，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，部門旗下項目昨日沽約兩伙，當中啟德跑道區天瀧7座12樓A室，實用1002方呎，3房1套間隔，成交價3380萬元，實呎33,733元。此外，該部門旗下西半山CAINE HILL，昨亦以價單形式售出27樓G室，實用面積196方呎，成交價555.13萬元，實呎28,323元。