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經濟
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投資策略

外資本土續有需求 支持日本樓價

【明報專訊】近月日圓匯價雖走強，惟匯率仍處於吸引水平，適逢當地息率偏低，海外資金持續流入日本樓市，加上國內投資房產需求支持，3月樓價向好。業界人士普遍認為，投資需求、建築成本上揚及新供應減少，對日本樓價有一定支持。

東京23區一手均價升兩成

隨着工人薪酬、建築材料及地價等建築成本上升，促使日本一手公寓價格趨升。據日本不動產經濟研究所的數據，截今年3月底止，日本包括東京23區、東京都下、神奈川縣、埼玉縣及千葉縣的東京圈，也稱首都圈，該圈一手公寓平均售價按月升32%，按年計升幅達37.5%，至近1.05億日圓，其中東京23區平均售價按月大升43.8%，按年則升19.7%，至約1.49億日圓，至於市中心以外地區，期內東京都下一手公寓平均售價按月升21.5%，按年升21.3%至6508萬日圓。

不過，部分東京周邊地區一手樓價見調整，千葉縣3月一手公寓平均售價按月及按年計均跌20.4%，至4749萬日圓；埼玉縣3月一手公寓平均售價按月跌39.5%，惟按年計錄24.2%升幅，至6027萬日圓；反觀神奈川縣升勢持續，3月按月升近4%，按年更升14.6%至6968萬日圓。

近畿圈一手樓價向好 均價升9%

至於包括大阪市、京都市、神戶市、兵庫縣等地區的近畿圈，一手樓價普遍向好，3月份近畿圈一手公寓平均售價按月升24.3%，按年升9.2%至5500萬日圓，其中神戶市一手公寓均價按月大升261.7%，按年亦升59.4%，至9842萬日圓；京都市一手公寓均價按月升31.3%，按年計升27.6%，至7424萬日圓；大阪市一手公寓均價按月升14.5%，惟按年則跌16.5%，至4686萬日圓。

交投旺 首都圈二手樓價連升8月

二手公寓價格方面，日本房地產市場調查公司東京KANTEI的研究顯示，受惠於樓市交投暢旺，首都圈3月二手公寓平均價按月升3.6%，為連續8個月錄升幅，按年計升幅達15.6%，至5408萬日圓，其中東京都二手公寓平均價按月升3.7%，按年升25.3%至8102萬日圓，東京23區二手公寓價按月升4%，按年升31.2%至9501萬日圓，而東京都心6區二手公寓平均價按月升3.3%，連續26個月錄升幅，按年累升35.7%，至約1.56億日圓。

東京周邊地區二手樓價表現相對遜色，再參考KANTEI的數據，3月神奈川縣二手公寓平均價按月升1.2%，按年升6.7%至3841萬日圓，表現已屬最佳，而千葉縣二手公寓平均價按月微升0.4%，按年則升1.6%至2746萬日圓，表現最差。至於近畿圈，3月二手公寓平均價按月升0.3%，按年升5.2%至2979萬日圓，其中大阪府二手公寓均價按月升0.4%，按年升10.9%至3356萬日圓，當中大阪市二手公寓均價按月升1.4%，按年升21.2%至4684萬日圓，大阪市中心6區二手公寓均價按月錄1.6%升幅，按年升33%至7263萬日圓。

資金轉向東京以外地區

或帶動大阪等樓價

近年建築成本上升，不止推升日本樓價，也影響新盤供應。信義日本早前發表的研究指出，新公寓供應仍呈縮減趨勢，有望支持樓價維持於較高水平，尤其是東京都心地區，由於東京樓價已累升不少，近月部分投資資金轉向東京以外地區，其中包括大阪，可望帶動其他地區樓價。

近年不乏大阪住宅項目在港銷售，The Peak Chiyozaki Elite便為其中之一，項目位於大阪市西區，鄰近大阪京瓷巨蛋，由FM Investment Japan株式會社發展，項目樓高10層，合共提供18伙，住宅單位面積由323至333平方呎，單位售價約由206萬港元起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

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