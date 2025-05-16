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經濟
2025年5月16日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
阿里上季經調整純利升22% 遜預期 美市曾瀉7% 料AI需求旺帶動雲收入續增
吉利首季多賺2.6倍 銷量創新高
網易上季多賺32%勝預期 美股盤前升逾8%
高盛：內地谷消費難完全對冲關稅影響
人行金管局證監會聯合公布互換通擴容
阮國恒：冀銀行合理處置被裁員工按揭 要照顧實際財務狀况 稱金管局彈性看待個案
恒生：調整業務架構 影響1%核心業務員工
寧德時代下周二首掛 窩輪同步登場
騰訊獲多家大行唱好 瑞銀上調目標價至710元
標普：料今年內地一手樓價跌1%
敏華去年少賺10% 末期息減兩成
特朗普籲蘋果停在印度生產 促返美建廠 稱與庫克發生一些矛盾
鮑威爾：長期利率或較高 供應衝擊存挑戰
巴菲特：交棒因感覺開始變老
張兆聰：阿里巴巴20周線有支持
港元定存工銀亞洲3個月年利率見5厘
英鎊定存高息精選
葉創成：港元定存利率急跌 3招應對
植耀輝：恒指本月有望挑戰24000點
技術取勝：吉利短線挑戰20元關
盧駿匡：恒指現突破 上試24191
劉思明：市場缺焦點 618購物節成炒作主題
周顯：孖展只可偶一為之
譚新強：中美談判10件事
湯文亮：銀行裁員 或變相助負資產降
外資本土續有需求 支持日本樓價
SIERRA SEA 1B周日次輪售385伙 已屆現樓NOVO LAND 3A擬下月接力賣
滶晨上樓書 首批料約90伙最快本月招標
雲桂香董事1600萬購天水圍蝕讓舖
馬鞍山半月40宗二手成交 較上月同期倍升
內地生1.35萬租逸峯兩房 預付一年租涉16萬
技術取勝：吉利短線挑戰20元關
【明報專訊】中遠海運港口4.7元阻力大（圖）
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