鮑威爾：長期利率或較高 供應衝擊存挑戰

鮑威爾周四的講話，重點在於美聯儲的政策框架檢討。對上一次檢討在2020年，當時美聯儲改用平均通脹目標制，允許通脹在一段時間內適度高於2%目標，以補償過去通脹低於2%的時期。 鮑威爾指出，目前的框架是在持續低利率、低通脹的時期訂定，而過去5年的情况發生重大變化，美聯儲在此期間經歷了通脹飈升的時期，促使其激進加息，因此美聯儲正考慮對框架的關鍵部分做修改。鮑威爾又表示，即使長期通脹預期，與美聯儲的2%目標基本一致，接近零利率的時代也不太可能短期內回歸。

美PPI意外跌0.5% 5年最大跌幅

昨公布的美國4月生產者物價指數（PPI）出乎意料按月跌0.5%，分析師原預期按月升0.2%。這是自2020年4月（新冠疫情爆發初期）以來，PPI的最大跌幅。PPI下跌，主要由於服務成本按月跌0.7%，這是2009年12月有相關數據以來的最大跌幅，反映企業可能吸收了關稅帶來的部分影響。PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標。

通脹壓力較預期小，交易員略增美聯儲今年底前減息兩次的押注，美國10年期國債孳息率回落至4.5厘以下。

沃爾瑪料本月稍後見關稅推升物價

美國零售銷售在3月按月急增1.7%後，在4月按月微升0.1%，反映消費者在4月一系列關稅實施後，縮減部分支出。 沃爾瑪（美：WMT）公布，季度盈利超出預期，但銷售額略較預期低。並警告消費者最快可能在本月稍後看到關稅帶來的價格上漲。該股早段跌逾2%。美股三大指數早段下滑。

（綜合報道）

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