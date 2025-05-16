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經濟

騰訊獲多家大行唱好 瑞銀上調目標價至710元

【明報專訊】騰訊（0700）首季經調整多賺22%勝預期，績後公司股價微幅回調，昨收跌0.2%，惟仍獲多家大行調升收入及盈利預測。瑞銀、摩通稱騰訊季績優於預期，並同聲唱好該公司廣告、遊戲增速。其中瑞銀將騰訊2025至2027年每股盈利預測上調1%至2%，評級維持「買入」，目標價由700元上調至710元，為一眾大行中最高。高盛指出，騰訊對AI的持續投資和應用將推動公司旗下廣告、電商、遊戲等業務獲得長期成長空間，因此該行對騰訊的目標價則從590元上調至595元，維持「買入」評級。

高盛維持「買入」評級

瑞銀報告指出，騰訊經調整盈利增速超預期，主要得益於毛利率擴張。此外騰訊管理層於績後電話會議上多番提及會以長期經營角度檢視遊戲、廣告、電商業務，並闡述驅動相關業務發展的短期和長期因素。瑞銀於報告中特別提及這一點，並指儘管騰訊估值較同行有溢價，但仍認為騰訊在盈利可見度和未來增長潛力方面獨具優勢。

摩通籲「增持」 目標價升至630元

此外，摩根大通發表研究報告稱，騰訊首季業績穩健，遊戲及網上廣告方面的收入加速至20%以上，顯示集團具有獨特優勢，使其能夠實現可持續的盈利增長。

摩通續稱，騰訊首季每股盈利增長率仍高於營業額增長，該行料其股價於短期內會有正面反應，將對騰訊的目標價由600元調升至630元，評級維持「增持」。

值得留意的是，騰訊今年首季毛利率達55.8%，高盛指出，相關數據達2016年第二季以來最高水平，期內騰訊首季遊戲和廣告兩大高質素收入來源均實現20%或以上按年增幅，故該行對騰訊2025及2026財年收入和每股盈利的預測上調1%。

高盛亦提及騰訊旗下微信業務，認為其生態圈獨特，加上騰訊旗下全球遊戲資產，憑藉多重變現槓桿，將使公司在宏觀經濟周期中獲得持續的複合盈利增長。該行預期騰訊第二季及全年收入分別按年升11%，每股盈利升幅分別為18%和15%。

相關字詞﹕電商 遊戲 廣告 摩根大通 投資 瑞銀 高盛 業績 經濟 騰訊

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