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經濟

高盛：內地谷消費難完全對冲關稅影響

【明報專訊】中美周一公布達成貿易協議，美國對華貨品關稅加幅暫時降至30%。對於現時關稅水平下如何影響內地對美出口，高盛中國經濟學家王立升表示，以進口貨品的價值計算，有三分之一美國從內地進口的貨品難以被其他貿易伙伴貨品替代，主要為電子、機電產品，愈與科技相關，取代難度愈高，它們在美國進口的市佔非常高，即使關稅大幅上升，需求仍相當固定。不過仍有不少依靠價格優勢的產品，未來需要出口到其他市場或轉為內銷，雖然內地有「以舊換新」等消費刺激措施，但不能完全對冲關稅影響，因此當局仍需持續加強提振需求的措施。

關稅談判前景仍不確定

關稅下調後，高盛將今年內地GDP增長預期由4%上調至4.6%，今明兩年實際出口變幅由每年下跌5%上調至大致持平。王立升指出，3月至4月內地外貿出現「搶轉口」到東南亞等地，至中美貿易會談有進展後則更為積極「搶出口」，預期至8月中旬，內地貿易數據將非常強勁，第三季則會受提前出口拖累。若美國維持現時對華關稅水平，高盛預期會拖累今年內地GDP增幅減少0.8個百分點，王立升認為關稅談判前景仍有很大不確定，不過經過上次會談後，雙方知道彼此底線並建立常態溝通，擦槍走火的風險有所降低。

今年內地着力加強刺激內需，王立升指出，去年內需只貢獻內地GDP增長三成，現時部分商品價格面臨通縮壓力，餐飲、娛樂等服務消費較疫前仍有產出缺口，反映內需仍然不足，仍在漫長復蘇的路上。他預期在7月後內地或上調今年兩會時提出的財政預算，包括增加發債額度、刺激措施規模，例如「以舊換新」由3000億元（人民幣，下同）上調至4000億元至5000億元，另推出社會紓困政策，針對中低收入群眾、出入口企業給予財政補貼等。高盛預期今年家庭消費按年增長4.8%，王立升稱在去年增長5%的高基數下，已是不錯增幅，相對而言佔內需三分之一的政府消費，即政府商品服務採購、薪酬等，去年受地方政府收入不足影響僅增1%，惟去年10月推出10萬億元化債方案後，已見東南沿海省份政府現金流明顯改善，預期今年增速將提高至5%。

房地產萎縮亦是近年拖累內地消費和投資的原因，中央去年以來持續推出降低按息、支持地方政府收購樓房庫存等政策。該行預期，內地一二線城市房價會在明年下半年逐步企穩。惟施工仍未能見底，明年和後年房地產投資續會拖累內地GDP，但幅度逐漸減清。

相關字詞﹕以舊換新 內需 房地產 出口 高盛 中國經濟 關稅

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