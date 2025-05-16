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經濟

網易上季多賺32%勝預期 美股盤前升逾8%

【明報專訊】網易（9999）公布截至3月底止首季業績勝預期，受惠遊戲業務增長帶動，股東應佔盈利增35%至103億元（人民幣，下同），每股基本盈利3.25元，經調整股東應佔盈利升32%至112億元，每股派息0.135美元，按年多派36%（見表），因為業績理想，推升網易美股盤前一度升超過8%。

每股派息0.135美元 增36%

期內淨收入增加7.4%至288億元，當中遊戲及相關增值服務淨收入升12%至240億元，有道淨收入跌6.7%至13億元，網易雲音樂淨收入亦跌8.4%至19億元，創新及其他業務淨收入更跌17.6%至16億元。網易首席執行官兼董事丁磊表示，旗下新上線遊戲表現強勁，優質的內容更新和持續的玩法提升為多款長青遊戲賦能，帶來更多新體驗，公司同時專注於創新和長線運營，與頂尖人才及戰略伙伴共同合作，以推進遊戲業務發展，而有道盈利能力有所提升，更創下史上第一季度營業利潤新高，近數季均保持營業利潤為正的勢頭。

丁磊：新上線遊戲表現強勁

在線遊戲期內佔網易的遊戲收入97.5%，按年及按季分別增0.8個百分點及2.3個百分點，主要由於在線遊戲淨收入的增加，如長青遊戲《第五人格》及若干新上線的遊戲，包含《燕雲十六聲》和《漫威爭鋒》。

丁磊提到，已經推出6年的《第五人格》不單在內地受玩家歡迎，在日本市場也處領先位置，未來會繼續投入加多資源，強調集團有足夠的資源同時發展中國及海外市場。集團上月發布《漫威爭鋒》第二賽季更新後，雖迅速登頂Steam全球暢銷榜，但玩家數目比較波動，管理層說，未來會將更新周期由3個月縮短至兩個月去吸引玩家。

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