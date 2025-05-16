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經濟

吉利首季多賺2.6倍 銷量創新高

【明報專訊】吉利（0175）公布截至3月底止首季業績，股東應佔溢利大升2.64倍至56.72億元（人民幣，下同），銷量按年增48%至70.38萬輛，創歷史新高。集團早前提出私有化美股上市的極氪（美：ZK）期內虧轉盈，集團行政總裁兼執行董事桂生悅表示，相信建議會獲股東支持，隨着各項整合的深入推進，吉利汽車將持續提高盈利能力，有信心完成甚至超額完成年度銷量目標。

CEO：私有化極氪毋須融資

季內集團收益增25%至724.95億元，集團表示，首季銷量創歷史新高，新能源業務強勁增長。其中銀河品牌銷量按年增長2.14倍，新能源盈利能力全面改善，規模效應突顯，帶來盈利能力的大幅提升。極氪收入微升1%至219億元，但轉虧為盈至5.13億元。

桂生悅表示，繼收購領克後，短期內再擬私有化極氪主要因為市場競爭激烈，希望透過回歸「一個吉利」去提升資源整合的效率，直言今次與極氪合併的效益將高於去年收購領克時預計的目標。他又稱，從目前吉利的發展角度來說，個人預計極氪投資者可能選擇換股的機會較大，所以合併動用的現金量不多，集團有足夠資源應付私有化所需，未有需要就此作出融資。

併入極氪 料年省數十億研發費

副主席及執行董事李東輝表示，吉利與極氪實現完全合併後，單是研發費用每年就可節省數十億元以上，在原本預算基礎上採購成本也可節約幾十億元。此外，在人力、財務、法務等管理部門也將看到顯著的效果。他又強調，目前除極氪之外，吉利沒有尋求私有化其他子公司，而母公司吉利控股集團和其他相關的單獨上市公司也沒有任何私有化問題的討論。另吉利公布，李東輝將出任吉利控股集團副董事長，負責董事局日常工作管理和集團投融資管理，並在資本運作、重大對外合作項目等方面發揮重要作用；安聰慧將出任吉利控股集團行政總裁，全面負責吉利控股集團運營管理工作。合併完成前，安聰慧仍擔任極氪科技集團行政總裁。

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