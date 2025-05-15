AI行騙成風 個人5招保網絡安全

劉德安表示：「第一，我覺得一般人要知道，目前AI科技發展已經融入我們的日常生活，騙徒藉着語音或視象對話已可取得你不少個人資料，由此做一些事情令到你有所損失，所以必須要有一個非常清晰的意識──不要將屬自己的個人資料隨便透露予其他人。第二，自己要做好盡職審查（due diligence），尤其是涉及錢銀交易的時候，在轉帳前一定要致電收錢者確定，確保收錢者是你信得過的人，亦要直接轉帳至該人、而非第三者的戶口，這些都是很基本的常識，一定要很清晰。」

可以筆記下提醒密碼暗號或指示

他又稱：「第三，真的不要這麼容易相信在這個世界上有免費或低價的優質產品或服務，尤其是現時不少人以電話銷售包食包住的低價睇樓團，這可能是用來騙取你的資料後不成團出發，即使成團出發亦可能是『賣你豬仔』，這是更大危險，所以出發前真的要很小心、查清楚相關機構的背景。第四，我覺得也要多留意傳媒報道，緊貼追蹤社會大事，尤其是一些港人在日常生活中被行騙的個案，這些個案可能是你想也想不到的，原因是騙徒可以藉AI衍生很多古靈精怪的網騙方法，所以一定要睇多啲聽多啲，令自己的網上防騙意識加強。」

劉德安指出：「第五，網上密碼真的需要定時修改，而且千萬切勿儲存於智能手機內，否則一旦智能手機被黑客登入（hacked）便可取得該網上密碼為所欲為。以筆把網上密碼寫於紙上存檔是較理想做法，但不要寫作為網上密碼的全部數字或英文，而是寫一些可以提醒你該密碼的暗號或指示，例如若你以家中電話號碼12345678作為網上密碼，便不要寫網上密碼是12345678，只要寫『家中電話號碼』提示自己便好。」

[名人樓市論壇]