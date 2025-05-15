富欣花園地舖17.5萬租出

【明報專訊】民生商舖租金尚在低位徘徊，資料顯示，小西灣富欣花園一個面積約2111方呎地舖，最新獲萬利環球食品有限公司承租，月租17.5萬元，呎租約83元。租期由上月中開始，為期3年至2028年4月止。萬利環球食品註冊股東及董事為凌偉邦，他同時為三哥食品（控股）有限公司主席及創辦人，該公司專營鮮魚、鮮肉、凍鮮家禽等食品。據悉，上述商舖曾由佳寶食品超級市場租用，月租約21.5萬元，即新租金較對上租金低4萬元或19%。