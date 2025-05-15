富欣花園地舖17.5萬租出

【明報專訊】民生商舖租金尚在低位徘徊，資料顯示，小西灣富欣花園一個面積約2111方呎地舖，最新獲萬利環球食品有限公司承租，月租17.5萬元，呎租約83元。租期由上月中開始，為期3年至2028年4月止。萬利環球食品註冊股東及董事為凌偉邦，他同時為三哥食品（控股）有限公司主席及創辦人，該公司專營鮮魚、鮮肉、凍鮮家禽等食品。據悉，上述商舖曾由佳寶食品超級市場租用，月租約21.5萬元，即新租金較對上租金低4萬元或19%。
翠濤閣商舖連車位1.1億放售
再有投資者放售零售物業，中原（工商舖）商舖部副區域營業董事陳思然表示，獲委託放售的荃灣青山公路翠濤閣商場臨街1樓全層連2樓7號車位，面積約1.8萬方呎，意向呎價約6000元，叫價約1.1億元。
物業連租約形式放售，據悉由多個商戶承租，總月租約44萬元，以叫價計，預計買家可享約4.8厘租金回報。
另日前市場消息稱，日資超市「驚安の殿堂」（DON DON DONKI，下稱DONKI）以月租逾80萬元續租中環皇后大道中100號地下及地庫，減幅逾三成。不過，皇后大道中100號大業主透過旗下公司發言人回應稱，有關市場消息並不正確，DONKI續租月租實為158萬元，並不包冷氣費、管理費及差餉。若以上述商舖面積1.78萬方呎計，呎租約89元。