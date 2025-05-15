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經濟

香港地產

中原投資首個學生宿舍 牀位月租6355元起

【明報專訊】本港專上院校學生對宿舍需求強勁，不少投資者進入學生宿舍市場。其中中原投資新近成立學生宿舍品牌CAMPUS ONE COMMUNITIES，其首個項目尖沙嘴一步居117亦正式招租，三人房每牀位月租6355元起，單人房則為18,270元起。該公司指出，目標未來2至3年營運的學生宿舍達到3000個牀位。

中原集團主席施永青稱，近日中美角力的大形勢下，增加內地生前往海外留學的難度，造就香港教育產業發展機會。事實上，中原投資去年中便以約1.8億元購入位於尖沙嘴漆咸道南117號的珀薈酒店，以總建築面積約24,551方呎計，呎價約7332元。

施永青：若低息持續 樓市見底機會增

中原投資董事總經理江若雯表示，上述物業正進行翻新，料8月可入住，現已命名為一步居117，項目設67個房間，分別為一人、雙人及三人房，每房建築面積約223至302方呎，另有一個400餘方呎特色戶，當中以雙人房最多，約佔整體八成，全個物業可提供121個牀位。中原投資及資產管理董事周子浩補充，項目三牀房每牀位月租6355元起，雙人房每牀位月租9135元起，而單人房為18,270元起，6月15日前承租獲5%優惠，預付全年租金可另獲5%優惠。他又稱，項目除設有共用廚房、洗衣房、學習室、多功能房、休閒區及海景天台等設施外，亦設有智能家居，以及每房間備有獨立寬頻服務，配合學生使用AI等對網速的需求。

事實上，中原投資過往在歐美等地均有數個學生宿舍項目，中原集團子公司主席施慧勤稱，現時本港用作全幢學生宿舍的物業不多，估計提供不足3000個牀位。中原投資總裁葉明慧亦稱，過去數年本港內地生數量，每年都有雙位數增長，近月已有內地生申請到美國留學被拒，而轉投香港的例子，相信未來內地生增長率會較過往數年為高。葉續稱，集團除自置物業作學生宿舍外，亦可與現有業主合作營運，包括酒店或全幢住宅等。江若雯又表示，目標未來2至3年營運的學生宿舍達到3000個牀位。

對於近日拆息持續下跌，施永青指出，美匯指數回落，對投資美國吸引力大跌，資金流入香港樓市有上升趨勢，現時實際按息跌至2厘多，若息率長期處於低水平，加上住屋需求強烈，對樓市會有支持作用，亦令今年樓市見底機會大增。

相關字詞﹕中原集團主席施永青 一步居117 CAMPUS ONE COMMUNITIES 中原投資 學生宿舍

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