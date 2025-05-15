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經濟

香港地產

SIERRA SEA 1B首輪160伙沽清 大手客3400萬連掃維港‧雙鑽6伙1房戶

【明報專訊】關稅戰形勢紓緩、與供樓相關的一個月拆息再跌至約1.34厘之際，新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA系列，繼續成為市場焦點，其中第1B期昨進行首輪開售，推出共168伙，當中發價單、以折實均呎1.08萬元推售的160伙，挾開售前累收3.31萬票、超額認購206倍之勢，於開售約4個半小時全數獲買家選購，預計項目隨時加推單位。此外，中海外（0688）啟德跑道區、已屆現樓的維港‧雙鑽，最新獲大手客連購6伙，涉成交總額逾3400萬元；該批單位均為實用305方呎1房戶，成交價561萬至578.1萬元、實呎1.83萬至1.89萬元。

明報記者 林可為

綜合市場資訊，5月迄今整體一手成交增至約970宗，直逼上月全月錄逾1100宗的水平。承接SIERRA SEA 1A期三輪發價單銷售單位全數沽清之勢頭，樓花期長約7個月的SIERRA SEA 1B期，昨首輪發價單銷售160伙（另有8伙招標），代理消息指出，昨午3時正式開售前，九龍站環球貿易廣場售樓處現場，已有大批準買家及代理到場等候。

上半月錄約970宗一手成交

是次以價單發售的160伙，涵蓋1房至3房戶，實用302至807方呎，以最高折扣15%計，折實價300萬至956萬餘元，整批折實均呎10,842元，市值逾9.5億元。

現場消息指，整批單位約於昨晚7時40分，全數獲選購。美聯住宅部行政總裁布少明表示，該行有大手客斥資約2500萬元，購入5伙兩房戶作投資。連同1A期之前售出的單位，SIERRA SEA系列累售約920伙，估計套現總額約50億元。

恒地（0012）牽頭的啟德跑道區天瀧，亦續錄成交，昨連沽3伙、套現逾1.71億元，包括一組大手買家繼日前入市後，再斥資逾1.18億元連購兩伙，為第1座22、26樓A室，同為實用1428方呎4房戶，成交價分別5810萬、6007萬元，實呎均逾4萬元。

天瀧昨連沽3伙 套現逾1.71億

另外，新地及會德豐合作、已屆現樓的何文田太子道西233號，透過招標售出2樓A室，實用469方呎兩房間隔連平台特色戶，成交價1027.1萬元、實呎2.19萬元，為項目本月第2宗成交。

凱玥連沽兩伙吸金近億元

內房合景泰富（1813）、龍光（3380）合作的鴨脷洲凱玥，亦連售兩伙、吸金9535萬元，屬第6座19、20樓A室，同屬實用1697方呎4房間隔，成交價同為4767.99萬元、實呎2.8萬元，市場估計有機會由同一組客購入；凱玥5月迄今暫錄約5宗成交、吸金總額約2.6億元。

相關字詞﹕拆息 太子道西233號 凱玥 天瀧 維港‧雙鑽 SIERRA SEA 新地 關稅戰

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