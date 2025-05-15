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經濟
2025年5月15日星期四
技術取勝
投資策略
騰訊首季經調整多賺22%勝預期 稱AI對廣告遊戲已有實質貢獻
人幣中間價偏弱114點子 近半年首見
4月新增人民幣貸款2854億 遠少於預期
中美降關稅生效 恒指漲532點個半月新高
港元1個月拆息連跌7日 H按低見2.63厘
小馬智行據報保密形式申港上市 美股盤前彈近兩成 彭博：或年內掛牌
寧德時代擬上限定價 孖展涉資2493億
恒生據報個別部門裁員最多五成
大行看法分歧 瑞銀大摩降京東盈利預測
偉易達去年少賺6% 末期息跌8%
證監：大洋環球股權高度集中 街貨僅7.78%
匯豐：44%港企業家擬選家族成員接班
美銀：基金經理美元持倉19年低 關稅戰暫緩 市場料美匯指數反彈或短暫
SONY警告關稅衝擊料本財年利潤減53億
Burberry擬兩年裁1700員工 改革料共省成本逾10億
張兆聰：騰訊績佳 可分段收集
港元定存南商7日年利率見6.8厘
澳元定存高息精選
技術取勝：中壽料17元阻力大
劉思明：科指向上突破否 成市場走向指標
周顯：「價值投資法」有局限
湯文亮：大家誤會了「馬照跑舞照跳」
SIERRA SEA 1B首輪160伙沽清 大手客3400萬連掃維港‧雙鑽6伙1房戶
今年不足5個月新盤撻訂135宗 按年減逾五成
中原投資首個學生宿舍 牀位月租6355元起
富雅3房435萬未補價沽 34年帳升逾7倍
富欣花園地舖17.5萬租出
嘉富麗苑4房月租13萬 呎租56元
高力亞洲劉德安：AI新時代 科企租辦公樓有要求
AI行騙成風 個人5招保網絡安全
技術取勝：中壽料17元阻力大
【明報專訊】波司登宜守4.15元之上（圖）
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