Burberry擬兩年裁1700員工 改革料共省成本逾10億

在截至3月底的財年，Burberry調整後的經營利潤大跌94%至2600萬鎊（約2.7億港元），但已遠高於分析師預期的400萬鎊（約4160萬港元）。整個財年虧損6600萬鎊（約6.9億港元），相比上一財年的稅前利潤為3.83億鎊。

上財年轉蝕7億

銷售數據顯示，Burberry有復蘇迹象。在截至3月底第四財季，銷售額按年跌6%，跌幅較市場普遍預期為低，與LVMH時尚部門同期的5%銷售額跌幅相若。若與Gucci母企開雲集團（Kering）的14%季度銷售額跌幅相比，Burberry的表現尚算不俗。花旗形容，Burberry的表現優於多數奢侈品同業，其股價昨午夜前急升16%。

（綜合報道）

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