SONY警告關稅衝擊料本財年利潤減53億

SONY計劃於9月底將剝離的金融業務在日本上市，並將從4至6月季度開始，將其列作停止業務處理。SONY昨股價升3.7%。

美PS5或加價

SONY的PlayStation 5（PS5）主機以美國為主要銷售市場，但這款主機主要在中國生產，令其面臨關稅威脅。SONY上月已上調歐洲、澳洲及新西蘭的主機售價。若美國關稅措施持續，可能促使SONY上調美國市場的售價。不過加價可能會影響到PS5的銷量，尤其是競爭對手任天堂將於6月推出Switch 2。

在1至3月季度，SONY出售了280萬部PS5，銷量按年跌38%。SONY預計，在截至2026年3月的財年，PS5主機的銷量可達1500萬部，不過當中仍有許多不確定因素。相比2024財年，SONY出售了1850萬部PS5。

影院收入料減少

SONY的遊戲以外業務，也面臨關稅的挑戰。SONY目前為蘋果和小米智能手機提供影像感測器，但由於美國市場的手機產品面臨關稅壓力，令相關零件需求不明。此外，美國總統特朗普暗示，可能對美國以外製作的電影徵收關稅，而SONY正於海外市場推廣旗下《鬼滅之刃》系列等動畫電影。另外，由於此前荷李活罷工導致製作延遲，SONY的影院收入料將減少。

（綜合報道）

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