大行看法分歧 瑞銀大摩降京東盈利預測

瑞銀：外賣業務仍存不確定性

瑞銀指出，京東外賣發展的規模、速度和財務影響仍存不確定性。而由於投資者了解外送業務投資對京東財務的影響，相信京東股價於短期內應會維持波動，不過該行也指出，考慮到京東一貫紀律性投資風格及成本可變性，預計虧損將可控。綜合考慮下，該行下調對京東2025至2027年的每股盈利預測介乎8%至25%，相應目標價由261港元降為226港元，重申「買入」評級。

京東管理層於業績電話會上指京東外賣訂單量即將達到每日2000萬，但未就外賣業務給出盈虧指引，大摩認為，相關情况可能導致2025年餘下時間內京東的盈利預期進一步被下調。該行將京東2025年、2026年和2027年的盈利預測分別下調14%、7%和5%，以反映對外賣業務的投資。

匯豐：受惠舊換新 次季收入料增

不過該行也提到，京東上調2025年集團和零售業務的收入及盈利增速預期至兩位數百分比，利好股價；維持「與大市同步」評級，美股目標價從41美元降至39美元。

另一邊廂，匯豐聚焦京東核心業務即零售業務，該行指內地市場手機、家電需求強勁，相信將持續推升京東今年次季業績。由於內地以舊換新政策趨勢持續，京東次季收入料按年增15%。不過該行也提及外賣業務影響，指相關業務將拖低京東次季盈利增速轉為負數，即按年減少約21%。