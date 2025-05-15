人幣中間價偏弱114點子 近半年首見

分析：人行不希望人幣升太快

在岸人民幣早市一度下跌186點子，跌穿7.2低見7.2186，彭博社引述交易員表示，在岸市場開市後中資大行大量沽出人民幣，將匯價快速推至7.21水平，不過亦有中資行交易員向本報表示，近期於離岸市場未有收到沽出人民幣指示，情况與早月需要支持人民幣匯率，不時指示沽出美元不同。美國隔晚公布的3月通脹按年升幅降至2.3%，聯儲局減息預期升溫，美元在歐洲時段加快下跌，推動在岸人民幣反彈，截至晚上6時報7.2020，上升37點子；離岸價報7.1991，跌幅由200點子收窄至26點子。中美周日表示貿易會談有進展，在岸人民幣最近3日上升347點子，升幅不算顯著。

星展香港高級經濟師周洪禮表示，內地經濟仍然較弱，出口亦需要保持競爭力，因此人行不希望人民幣太快上升。另外中國剛與美國達成貿易協議，人民幣若立即大幅升值，會予外界中國在匯率上向美國讓步的感覺，內地會避免出現誤解。他預期及後人民幣匯率大部分時間會維持平穩，人民幣在今年底為7.21，明年底則升至7.1。

高盛上調內地GDP預測至4.6%

高盛發表報告，將內地今明兩年GDP增長預期分別由4%及3.5%、上調至4.6%及3.8%。稱美國將今年向內地貨品加徵關稅降至30%，低於該行預期的50%至60%，將內地今年和明年出口額預期，從由每年下降5%調升至大致持平。高盛仍料有貨幣、財政和其他寬鬆措施，不過今年僅在第四季下調政策利率一次，幅度為0.1厘，相對早前預期在第三季和第四季減息為少，該行亦預期人行會在第四季再降準0.5個百分點，2026年減息兩次，每次各0.1厘。高盛早前因應中美貿易會談有進展，加上人民幣匯價被低估，料未來6個月人民幣可升至7.1，未來12個月更可升見7算。