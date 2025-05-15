騰訊首季經調整多賺22%勝預期 稱AI對廣告遊戲已有實質貢獻

騰訊績前升3%，收報521港元。

騰訊不同收入分部方面，增值服務收入按年上升17%至921億元，當中本土市場遊戲收入429億元，升24%。騰訊指公司旗下多款長青遊戲，包括《王者榮耀》和《穿越火線手遊》今年首季流水創下歷史新高。《三角洲行動》本土用戶數自上線以來達到新高，日活躍帳戶數峰值於上月突破1200萬等。此外國際市場遊戲收入166億元，按年增23%，受惠於《荒野亂鬥》等遊戲的收入增長。

CEO：AI投入仍處早期階段

期內，騰訊旗下營銷服務收入按年增20%至319億元，受惠於廣告客戶對視頻號、小程序及微信搜一搜廣告庫存的強勁需求。騰訊表示，公司透過提升生成式AI能力，升級了公司的廣告技術平台，例如改進圖像生成與視頻編輯功能以加速廣告製作等，以提升廣告推薦效果。同時騰訊在微信內亦推出AI功能，包括將AI服務元寶添加為微信聯繫人，以大語言模型賦能微信搜一搜，並在公眾號提供文生圖工具。

AI層面，騰訊指公司加大了對元寶應用與微信內的AI等新AI機遇的投入。公司相信在AI戰略投入階段，現有高質量收入帶來的經營槓桿，將有助於消化上述AI相關投入產生的額外成本，保持財務穩健。於業績電話會上談及AI時，劉熾平強調公司對AI的部署、投入仍處早期階段，未來會在多個業務分部例如小型遊戲中嘗試應用AI。

美國近年加緊限制對華出口高階晶片，被問及騰訊是否受影響時，劉熾平表示，公司目前晶片儲備較充足，且已對相關晶片用途有所規劃。且公司擁足夠高階晶片，以訓練未來幾代模型。

另一邊廂，騰訊昨日宣布旗下微信事業群啟動組織調整，包括成立電商產品部，負責微信內交易模式的探索。同時原開放平台基礎部更名為開放平台部，負責微信公眾號和小程序產品的策劃、研發和運營工作。

成立獨立部門 被指進軍電商市場

有內媒指騰訊上述舉措等於全面進軍電商市場，甚至可能改寫中國互聯網未來發展格局。不過劉熾平則指不必對相關調整過度解讀，並指管理層更注重電商業務的長期增長，而非短期回報。

明報記者 楊括