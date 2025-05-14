明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

中環DONKI舖月租158萬續租 呎租約89元  較14年前高峰期下調三成半

【明報專訊】新冠疫情期間進軍本港零售市場的日資超市「驚安の殿堂」（DON DON DONKI，下稱DONKI），旗下位於中環皇后大道中100號地下及地庫，租約期已於上月屆滿。市場消息稱，DONKI已續租上述巨舖，最新月租158萬元，以商舖總面積1.78萬方呎計，呎租約89元。

零售市道持續低迷，過去6年在港連開多間分店的DONKI，近期宣布旗下小西灣店將營業至本月底，較原定租期至今年9月提早約4個月。不過，DONKI並非全面看淡本港零售市况，仍續租個別位於核心區的巨舖。市場消息指，DONKI設於中環皇后大道中100號地下及地庫、逾1.7萬方呎的巨舖，有關租約期已於上月底屆滿，DONKI最新以月租158萬元續租，繼續為中環金融核心區的白領一族提供服務。

東方表行2011年每月240萬承租

值得留意的是，上述商舖由資深投資者羅守輝等持有，該廈2006年落成後，獲東方表行（0398）承租上述商舖，最初月租約150萬元，租期5年。至2011年續租，東方表行不欲失去中環據點，即使業主大幅加租約六成至240萬元、呎租高達135元水平，但仍選擇續租4年。不過，隨着2015年零售業開始不景，舖租亦見回落，東方表行2015年續租時，獲業主減租17%至200萬元，東方表行當時再續租3年。不過，東方表行租約期滿後，決定不再續租，改而租用同位於皇后大道中的陸佑行一個6500方呎複式商舖，月租190萬元，每年節省120萬元的租金支出。至於皇后大道中100號的巨舖，自東方表行離場後，丟吉接近兩年，始獲DONKI承租，當時市場消息指，月租為120萬元，不過，皇后大道中100號大業主透過旗下公司發言人回應指，DONKI租用該舖的月租為158萬，而續租月租維持158萬元。換言之，最新月租較14年前高峰期下調三成半。

2018至2020年曾丟吉近兩年

此外，上述商舖毗鄰、即皇后大道中110至116號永恆商業大廈地庫、低層地下及高層地下，亦獲現有租客澳洲時裝品牌COTTON ON續租，據悉月租約90萬元，以商舖總面積17941方呎計，呎租約50元。值得留意，COTTON ON於2022年起，以月租50萬元租用兩層，分別為低層地下及高層地下，面積約9,722方呎，呎租約51元。以呎租計，續租金額與對上相若，不過是次續租則連同地庫一併租用，承租樓面較之前大。

COTTON ON 90萬續租毗鄰舖

上述商舖於2014年起曾由本地服裝連鎖品牌Esprit租用，作為旗下品牌旗艦店，高峰時月租曾高達240萬元，惟於2020年4月後離場，據悉業主曾劈租五成、以月租120萬元招租，惟當時本港正爆發新冠疫情，少有商舖承租大面積商舖，業主最終大幅劈租至六位數，短租予以零售品牌，作口罩快閃店。

明報記者

相關字詞﹕中環 皇后大道中 COTTON ON 東方表行 羅守輝 驚安の殿堂

上 / 下一篇新聞

恒隆NET•WORK七成租出 流動工作枱月租3000元起
恒隆NET•WORK七成租出 流動工作枱月租3000元起
朗庭園兩房436萬沽 7個月炒貴15%
朗庭園兩房436萬沽 7個月炒貴15%
潘樂陶5350萬購西貢銀線灣洋房
潘樂陶5350萬購西貢銀線灣洋房
市建局山東街項目收6份標書
市建局山東街項目收6份標書
新地連沽帝景園3伙 套逾2.3億
新地連沽帝景園3伙 套逾2.3億
1個月HIBOR近1.57厘 兩年半低 摩通：拆息低於兩厘 拖累港銀盈利
1個月HIBOR近1.57厘 兩年半低 摩通：拆息低於兩厘 拖累港銀盈利
關稅休戰見回吐 恒指跌441點
關稅休戰見回吐 恒指跌441點
瑞銀：上調今年內地GDP增長至最多4%
瑞銀：上調今年內地GDP增長至最多4%
高盛料聯儲推遲至12月才減息
高盛料聯儲推遲至12月才減息
安永：低息環境 內銀增長空間有限
安永：低息環境 內銀增長空間有限
吳天海：船企調整航線 憂不利港航運業
吳天海：船企調整航線 憂不利港航運業
京東上季經調整多賺43% 勝預期 CEO：外賣料短期達每日2000萬訂單里程碑
京東上季經調整多賺43% 勝預期 CEO：外賣料短期達每日2000萬訂單里程碑
針對外賣行業競爭問題 市監總局等約談平台
針對外賣行業競爭問題 市監總局等約談平台
美團Keeta攻巴西 擬5年投入78億
美團Keeta攻巴西 擬5年投入78億
日清首季盈利倒退 股價反升
日清首季盈利倒退 股價反升
新秀麗首季少賺43% 亞洲北美銷售跌
新秀麗首季少賺43% 亞洲北美銷售跌
寧德時代孖展撲1200億 超購50倍
寧德時代孖展撲1200億 超購50倍
潤地上月合同銷售額跌19%
潤地上月合同銷售額跌19%
小鵬進軍意大利 匯豐看好明年轉賺
小鵬進軍意大利 匯豐看好明年轉賺
微軟全球裁員3% 涉數千人 減少管理層級 強調與業績無關
微軟全球裁員3% 涉數千人 減少管理層級 強調與業績無關
軟銀上年度賺608億 3年來再實現盈利
軟銀上年度賺608億 3年來再實現盈利
Coinbase下周一納標指成分股 股價早段飈17%
Coinbase下周一納標指成分股 股價早段飈17%
張兆聰：低位股逆市靠穩 留意兗礦
張兆聰：低位股逆市靠穩 留意兗礦
港元定存建行亞洲1個月等定存年利率較吸引
港元定存建行亞洲1個月等定存年利率較吸引
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
姜靜：貿易關係回暖 助人民幣走穩
姜靜：貿易關係回暖 助人民幣走穩
技術取勝：工行挑戰下降軌
技術取勝：工行挑戰下降軌
劉思明：京東健康績佳 38元以下可吸
劉思明：京東健康績佳 38元以下可吸
周顯：中國戰略忽悠美國 爭取多10年發展期
周顯：中國戰略忽悠美國 爭取多10年發展期
湯文亮：巴基斯坦空軍 大勝有因
湯文亮：巴基斯坦空軍 大勝有因
連方II高樓底優勢 靈活打造空間
連方II高樓底優勢 靈活打造空間
設戶外游泳池 區內私宅罕見設施
設戶外游泳池 區內私宅罕見設施
摩根資管：收息股有三大利好 資金流入避險 相對看好金融公用股
摩根資管：收息股有三大利好 資金流入避險 相對看好金融公用股