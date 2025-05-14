摩根資管：收息股有三大利好 資金流入避險 相對看好金融公用股

近年地緣政治因素每每牽動市場神經，Sam Witherow表示，鑑於環球市場已進入地緣政治不確定性增加的時期，股市不時隨政策波動下，投資者傾向防守，更重視現金流，將支持能提供股息收益的股份表現。事實上，據摩根資產管理的研究顯示，股息一直是股市總回報的重要一環，以MSCI綜合世界指數為例，自1987年至去年年底止，該指數的總收益當中超過55%，便是來自股息再投資。

股息為股市總回報重要一環

Witherow續稱，地緣政治風險只是收息股的順風之一，另一利好因素為，環球股息增長趨勢強勁，基於疫後環球企業盈利持續增長，MSCI綜合世界指數過去10個季度中，9個季度的企業盈利增長高於預期，惟疫情使環球企業大幅削減股息，至今股息增長仍未追上企業已提升的獲利水平，目前環球市場平均派息比率約介乎36%至37%，仍低於長期平均水平的42%。由於股息仍偏低，意味即使未來環球經濟增長放緩，企業盈利增長轉趨溫和，股息仍有望維持健康增長，但他亦指出倘若出現最壞情况，導致經濟陷入衰退，企業憂慮盈利前景下，未必願意增加派息。摩根資產管理指出，截至去年底止的過去20年，MSCI綜合世界指數的年度化股息增長率約5.6%，預期未來5年股息增長將加快，年度化股息增長率有望提升至7.7%。

近月增持或加入派息工業股等

估值為利好收息股表現的第三大因素，Witherow補充，儘管今年4月環球股市曾短暫大幅下跌，惟其後市場反彈，以致年初至今環球股市估值並未大幅調整，仍稍高於歷史平均水平，但今年以來部分收息股估值經調整後，提供一定的上升空間及下行保障，令股份變得相對吸引，他並透露其有份管理的環球股票高息基金，近月增持或加入了一些派息的工業股，以及半導體和硬件股，基於看到此等股份估值有所調整，而目前該投資組合超配公用股及金融股。

愈來愈多科企願派股息

過去科技股往往被視為增長股，而非收息股。近年隨着環球企業管治水平持續提升，愈來愈多企業願意派息回饋股東，其中不乏科技股。根據摩根資產管理的研究數據，過去3年愈來愈多科技公司願意派發股息，以MSCI綜合世界資訊科技指數為例，2021年指數中僅46%科技股有派發股息，至2024年比重已提升至60%。Witherow指出，疫後不少半導體公司受困於庫存偏高，至今庫存量持續下降，預期去庫存的過程已接近尾聲，加上部分半導體企業受惠於AI迅速發展，認為目前部分與AI相關度不高的半導體股估值非常吸引，有望提供不俗的風險調整後回報。

電力股料未來5年處增長環境

至於公用股，Witherow表示，目前美股及歐股市場不乏估值被低估的公用股，電力股是其中之一，現時市場對電力的需求較過去歷史上任何時候還要多，再加上再生能源的發展，不僅發電方面，在輸電及配電方面的基建投資將會增加，意味電力及相關股份未來5年身處的增長環境，將與過去20年截然不同，且現時不少電力股正提供穩定盈利增長，同時估值仍處吸引水平；至於金融股，不少銀行、保險及交易所因盈利增長而增加派息，如部分歐洲銀行股受惠盈利增長，累積大量資本，正逐步將盈餘回饋股東，部分美國銀行因預期資本要求將放寬，也開始提升股東回報。

明報記者 劉敬華

[基金特區]