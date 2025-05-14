明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓手冊

睇樓手冊

連方II高樓底優勢 靈活打造空間

連方II

【明報專訊】新盤市况活躍，近日九龍區再有新盤入伙；位處港鐵深水埗站、長沙灣站和南昌站3站交匯，萬科香港發展的海壇街連方II，早前已取得入伙紙並屆現樓，發展商近日開放4個現樓示範單位，單位以溫暖、和諧色調作主調，並利用高樓底設計，配合複合式家俬，展現時尚美觀與實用兼備的佈局。

明報記者 趙頌明

攝影 廖凱霖

連方II位處海壇街268號，屬單幢式設計，提供378伙；單位涵蓋開放式至3房1套設計、內含33伙特色單位，實用面積176至611方呎，當中逾65%單位屬於1房和兩房戶型，合共設有248伙，實用面積介乎242至421方呎。連方II暫累沽178伙，佔可供出售220伙約81%。

提供378伙 65%屬一房兩房

項目屬單幢物業，對外景觀方面，主打的1房及兩房單位，即N1至N3室、N5室及S1至S3室，廳房向西南，主要外望海壇街及樓景。值得一提的是，N8室向西北，望九江街、深水埗公園及寶血會嘉靈學校，環境相對清靜及開揚，而N8室屬項目供應不多的3房1套單位。

3房單位望開揚西九龍市景

今次介紹的27樓N10室無改動連家具示範單位，為開放式Studio Plus間隔，實用面積267方呎、連38方呎三合一露台，享九龍市景及山景；單位室內空間長約5.675米，闊約2.4米，方正實用。設計師利用3.5米樓層高度優勢，以一體化複合式家俬設計，將上、下方空間分為寢區、活動區，下方設大量收納空間，可放置多對鞋履的高身推拉式鞋櫃、多功能收納櫃及多層層架，樓梯內亦設收納位，令每處空間用得其所。

此外，複合式家具內置摺疊式餐桌，可開展成餐桌或書桌。至於開放式廚房，配備嵌入式由地面至假天花的高櫃，另配備法國品牌De Dietrich的電磁爐、蒸焗爐、歐洲品牌Gorenje抽油煙機。浴室則採用明廁設計，增加採光及通風。

一體化設計劃分寢區活動區

至於27樓S10室無改動連家具示範單位，同為開放式Studio Plus設計，實用面積259方呎，同樣享九龍市景及山景，樓層高度亦是3.5米；單位採用一體化複合式家俬設計，以雙面收納櫃作間隔優化空間，明確劃分為寢區、廳區空間，提升私隱度與實用性，而寢區設有層架及衣櫃，牀下亦設收納櫃可放置衣服。

客飯廳空間尚算充裕，設有到頂電視櫃，亦具備儲物空間，兼具功能實用及美感；當中廳區擺放多功能茶几，能靈活升降，亦有收納空間。

另兩個無改動現樓示範單位，分別是27樓S3室，實用面積377方呎兩房設計，單位向西南，享九龍市區景及海景；而27樓N6室，實用面積538方呎3房設計，同樣向西南方。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[睇樓手冊]

相關字詞﹕複合式家俬設計 海壇街 睇樓手冊 連方II

上 / 下一篇新聞

中環DONKI舖減租三成續租 月租逾80萬 較14年前高峰期大劈七成
中環DONKI舖減租三成續租 月租逾80萬 較14年前高峰期大劈七成
恒隆NET•WORK七成租出 流動工作枱月租3000元起
恒隆NET•WORK七成租出 流動工作枱月租3000元起
朗庭園兩房436萬沽 7個月炒貴15%
朗庭園兩房436萬沽 7個月炒貴15%
潘樂陶5350萬購西貢銀線灣洋房
潘樂陶5350萬購西貢銀線灣洋房
市建局山東街項目收6份標書
市建局山東街項目收6份標書
新地連沽帝景園3伙 套逾2.3億
新地連沽帝景園3伙 套逾2.3億
1個月HIBOR近1.57厘 兩年半低 摩通：拆息低於兩厘 拖累港銀盈利
1個月HIBOR近1.57厘 兩年半低 摩通：拆息低於兩厘 拖累港銀盈利
關稅休戰見回吐 恒指跌441點
關稅休戰見回吐 恒指跌441點
瑞銀：上調今年內地GDP增長至最多4%
瑞銀：上調今年內地GDP增長至最多4%
高盛料聯儲推遲至12月才減息
高盛料聯儲推遲至12月才減息
安永：低息環境 內銀增長空間有限
安永：低息環境 內銀增長空間有限
吳天海：船企調整航線 憂不利港航運業
吳天海：船企調整航線 憂不利港航運業
京東上季經調整多賺43% 勝預期 CEO：外賣料短期達每日2000萬訂單里程碑
京東上季經調整多賺43% 勝預期 CEO：外賣料短期達每日2000萬訂單里程碑
針對外賣行業競爭問題 市監總局等約談平台
針對外賣行業競爭問題 市監總局等約談平台
美團Keeta攻巴西 擬5年投入78億
美團Keeta攻巴西 擬5年投入78億
日清首季盈利倒退 股價反升
日清首季盈利倒退 股價反升
新秀麗首季少賺43% 亞洲北美銷售跌
新秀麗首季少賺43% 亞洲北美銷售跌
寧德時代孖展撲1200億 超購50倍
寧德時代孖展撲1200億 超購50倍
潤地上月合同銷售額跌19%
潤地上月合同銷售額跌19%
小鵬進軍意大利 匯豐看好明年轉賺
小鵬進軍意大利 匯豐看好明年轉賺
微軟全球裁員3% 涉數千人 減少管理層級 強調與業績無關
微軟全球裁員3% 涉數千人 減少管理層級 強調與業績無關
軟銀上年度賺608億 3年來再實現盈利
軟銀上年度賺608億 3年來再實現盈利
Coinbase下周一納標指成分股 股價早段飈17%
Coinbase下周一納標指成分股 股價早段飈17%
張兆聰：低位股逆市靠穩 留意兗礦
張兆聰：低位股逆市靠穩 留意兗礦
港元定存建行亞洲1個月等定存年利率較吸引
港元定存建行亞洲1個月等定存年利率較吸引
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
姜靜：貿易關係回暖 助人民幣走穩
姜靜：貿易關係回暖 助人民幣走穩
技術取勝：工行挑戰下降軌
技術取勝：工行挑戰下降軌
劉思明：京東健康績佳 38元以下可吸
劉思明：京東健康績佳 38元以下可吸
周顯：中國戰略忽悠美國 爭取多10年發展期
周顯：中國戰略忽悠美國 爭取多10年發展期
湯文亮：巴基斯坦空軍 大勝有因
湯文亮：巴基斯坦空軍 大勝有因
設戶外游泳池 區內私宅罕見設施
設戶外游泳池 區內私宅罕見設施
摩根資管：收息股有三大利好 資金流入避險 相對看好金融公用股
摩根資管：收息股有三大利好 資金流入避險 相對看好金融公用股