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經濟
2025年5月14日星期三
股市最前線
中環DONKI舖減租三成續租 月租逾80萬 較14年前高峰期大劈七成
恒隆NET•WORK七成租出 流動工作枱月租3000元起
朗庭園兩房436萬沽 7個月炒貴15%
潘樂陶5350萬購西貢銀線灣洋房
市建局山東街項目收6份標書
新地連沽帝景園3伙 套逾2.3億
1個月HIBOR近1.57厘 兩年半低 摩通：拆息低於兩厘 拖累港銀盈利
關稅休戰見回吐 恒指跌441點
瑞銀：上調今年內地GDP增長至最多4%
高盛料聯儲推遲至12月才減息
安永：低息環境 內銀增長空間有限
吳天海：船企調整航線 憂不利港航運業
京東上季經調整多賺43% 勝預期 CEO：外賣料短期達每日2000萬訂單里程碑
針對外賣行業競爭問題 市監總局等約談平台
美團Keeta攻巴西 擬5年投入78億
日清首季盈利倒退 股價反升
新秀麗首季少賺43% 亞洲北美銷售跌
寧德時代孖展撲1200億 超購50倍
潤地上月合同銷售額跌19%
小鵬進軍意大利 匯豐看好明年轉賺
微軟全球裁員3% 涉數千人 減少管理層級 強調與業績無關
軟銀上年度賺608億 3年來再實現盈利
Coinbase下周一納標指成分股 股價早段飈17%
張兆聰：低位股逆市靠穩 留意兗礦
港元定存建行亞洲1個月等定存年利率較吸引
英鎊定存高息精選
姜靜：貿易關係回暖 助人民幣走穩
技術取勝：工行挑戰下降軌
劉思明：京東健康績佳 38元以下可吸
周顯：中國戰略忽悠美國 爭取多10年發展期
湯文亮：巴基斯坦空軍 大勝有因
連方II高樓底優勢 靈活打造空間
設戶外游泳池 區內私宅罕見設施
摩根資管：收息股有三大利好 資金流入避險 相對看好金融公用股
英鎊定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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中環DONKI舖減租三成續租 月租逾80萬 較14年前高峰期大劈七成
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