姜靜：貿易關係回暖 助人民幣走穩

日內瓦貿易會談後，中美貿易關係迅速回暖。美國總統特朗普進一步表示，可能在周末與國家主席習近平對話。中國的「升級以降級」（escalate to de-escalate）的貿易策略奏效，加上當局出台更多逆周期措施，以及人民幣中間價信號積極（周二人民幣中間價報7.1991，近一個月來首次跌破7.2水平），助人民幣走穩。

出口對經濟拖累或小於預期

上周人行公布10項穩市場穩預期的金融政策措施，包括下調公開市場7天期逆回購操作利率10個基點至1.4厘、下調存款準備金率50個基點、設立5000億元人民幣服務消費與養老再貸款等。除了第一季度强於預期的經濟增長，中國的出口數據在4月仍展現驚人韌力，同比增長8.1%。目前貿易談判未有觸及匯率問題，但創造良好氣氛，相信在中美貿易會談期間，人民幣貶值的空間非常有限。隨着關稅暫緩生效90天，預料中國的出口前置活動可能持續，淨出口對全年經濟的拖累或比之前預期小，因此增長前景亦有所改善。接下來市場將聚焦於中美最高領導人特朗普與習近平之間的通話，如有更多正面發展，或會增加人民幣反彈的動能。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]