小鵬進軍意大利 匯豐看好明年轉賺

小鵬早前在西班牙、法國、丹麥等地佈局歐洲市場，視進軍意大利市場為推進全球化的關鍵。早前集團副董事長顧宏地稱，集團目標是未來10年內海外銷售收入佔五成。

維持買入評級 目標價升至107元

匯豐環球研究發表報告，維持小鵬「買入」評級；目標價由101元上調至107元，美股目標價由25.9美元升至27.4美元。報告指出，小鵬4月銷量達35,045輛，按月增長6%，按年增長2.37倍，跑贏電動車同業平均按月0.3%及按年44%的增長。預計今季受益於G6、G9、X9等車型銷量攀升及後續推出G7等新車型，第二季度銷量增長勢頭將延續。

自動駕駛方面，近期監管機構對基於OTA（遠程升級）的自動駕駛升級的規範趨嚴。匯豐認為，這一動向利好小鵬等具備深厚技術基建與工程效率、明確規模化戰略、專注自動駕駛商業化的智能電動車企。該行對小鵬今年虧損預估基本不變，但上調明年盈利預測25%，估計小鵬明年轉賺17億元人民幣，至2027年賺53億元人民幣。