寧德時代孖展撲1200億 超購50倍

【明報專訊】正在招股的電動車電池製造商寧德時代（3750）認購反應火熱，綜合多家券商的孖展數據，截至昨晚9時，寧德時代公開發售部分第二日已獲超購逾50倍，孖展涉資1190.9億元，當中以富途證券約448億元孖展額最多。寧德A股（滬：300750）昨收報258.77元人民幣（約280港元），令H股折讓幅度暫時擴大至約6%。寧德將於本周四中午截止認購。
東方妍美申上市
醫療健康企業東方妍美本周一（12日）遞表申請來港上市，建銀國際為獨家保薦人。據初步招股資料，公司主要從事再生醫學醫療器械及特醫食品研發、生產及商業化，目前擁有13款主要再生醫學材料注射劑候選產品，其中兩款已進入註冊審評階段；再生醫學材料醫用敷料及補片產品線方面，公司有7款產品已取得第二類醫療器械註冊批准，另有一款用於乳腺癌術後乳房重建的交聯ECM候選產品XH322處於臨牀前階段。公司去年收入1452萬元人民幣，按年升12.72%；虧損擴大至近7000萬元人民幣，主要由於研發開支、銷售及分銷開支以及行政開支增加。
另有新加坡miRNA技術公司、按《上市規則》第18A章（生物科技股）遞表的覓瑞（MiRXES）於同日通過上市聆訊，中金（3908）及建銀國際為聯席保薦人。