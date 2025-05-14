日清首季盈利倒退 股價反升

稅務開支急升拖累

值得注意的是，日清食品首季盈利倒退，主因之一為稅務開支按年急升28%至4719.7萬元。日清解釋，集團去年完成收購韓國及澳洲的海外業務，並將其拼入財務報表。由於該等地區的稅率較香港為高，因此稅務開支有所上升。

今年首季集團收入按年增11.3%至10.72億元，受惠於各地區麵類業務表現穩健，以及韓國和澳洲非麵類業務恢復增長及併入，香港及其他亞洲業務收入按年增加15.2%至4.01億元。中國內地業務收入增加9.1%（按當地貨幣計為增長10.8%）至6.71億元，主要受惠於集團積極拓展內陸地區銷售及內地市場保持上升勢頭。

期內，毛利按年升8.5%至3.76億元，主要受銷量增長帶動；毛利率按年減少0.9個百分點至35.1%，主要受到期內採購成本上升的影響。

日清表示，集團的增長勢頭從2024年下半年持續至今年首季，各地區的營運表現平穩，核心麵類業務及中國內地的銷售表現尤為強勁。集團致力擴張海外市場，提升了集團業務的適應力和韌性，增強了競爭優勢，並持續為客戶及股東創造價值。