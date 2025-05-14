京東上季經調整多賺43% 勝預期 CEO：外賣料短期達每日2000萬訂單里程碑

明報記者 楊括

港股京東昨日收市跌2%，美股京東（美：JD）盤前曾跌逾2%。

藉免佣等 吸優質商戶

今年2月京東推出外賣業務，推大額補貼與美團（3690）搶客。許冉稱相關業務由從核心零售出發，並非獨立割裂的業務，相信京東外賣將和公司旗下的現有業務產生協同效應。他續稱，已觀察到客戶購買外賣商品同時，亦會前往購買京東旗下更多品類的商品等，目前初步看到外送用戶的跨品類購買行為主要集中在商超生活服務類別。

談及市場競爭時，許冉也表示「中國的外賣市場很大，容得下多個平台」，而京東目前的工作焦點是改善外賣業務運營，並將持續透過給予優質商家免佣金等措施，推動更多高質素商戶入駐。許冉續指，現階段京東更關注用户和商家體驗，同時亦關注業務規模和ROI（即投入報酬率）。目標是在中長期進一步提升京東整體生態的協同效應和運營能力，為集團長期的健康增長提供動力。

不過，京東外賣所屬的「新業務」分部經營損失按年擴98%至13.27億元，經營利潤率由去年同期的-13.8%進一步降至-23.1%，有關數字變動相信與外賣業務所需前期投入直接相關。被問及京東利潤率增速目標會否有所改變時，京東首席財務官單甦回應，從長期看公司利潤率料可隨着業務規模的擴大和運營效率的提高而持續提升，故京東長期高個位數的利潤率目標沒有改變。

廣告收入呈雙位數增長

此外，談及人工智能（AI）對廣告收入的拉動作用時，許冉稱，公司旗下廣告團隊已開始用AI大模型提升廣告推廣效果，相信可推動廣告收入加速增長。同時也在探索和落地廣告投放領域的AI Agent（AI智能體），即商家可通過簡單指令讓AI執行較複雜的廣告投放等操作。她透露，今年首季京東廣告收入呈雙位數按年增長，增速正加快，相信未來廣告變現仍有很大空間。

回購方面，京東披露，由年初至昨日已回購約8070萬A股，相當於4040萬ADR，佔去年底流通股約2.8%，涉資15億美元，回購計劃項下的剩餘金額為35億美元。