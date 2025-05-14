明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

京東上季經調整多賺43% 勝預期 CEO：外賣料短期達每日2000萬訂單里程碑

【明報專訊】內地電商平台京東集團（9618）今年首季收入3010.82億元（人民幣，下同），按年升15.8%。經調整淨利潤127.58億元，多43.4%。兩項數據均優於市場預期。談及京東新近發展的外賣業務時，京東首席執行官許冉表示，京東外賣在極短時間內已取得顯著進展，入駐門店已超過百萬，相信短期內便將達到每日2000萬訂單的里程碑，且公司已逐漸看到外賣對整個京東平台流量及相關轉化率的拉動作用。

明報記者 楊括

港股京東昨日收市跌2%，美股京東（美：JD）盤前曾跌逾2%。

藉免佣等 吸優質商戶

今年2月京東推出外賣業務，推大額補貼與美團（3690）搶客。許冉稱相關業務由從核心零售出發，並非獨立割裂的業務，相信京東外賣將和公司旗下的現有業務產生協同效應。他續稱，已觀察到客戶購買外賣商品同時，亦會前往購買京東旗下更多品類的商品等，目前初步看到外送用戶的跨品類購買行為主要集中在商超生活服務類別。

談及市場競爭時，許冉也表示「中國的外賣市場很大，容得下多個平台」，而京東目前的工作焦點是改善外賣業務運營，並將持續透過給予優質商家免佣金等措施，推動更多高質素商戶入駐。許冉續指，現階段京東更關注用户和商家體驗，同時亦關注業務規模和ROI（即投入報酬率）。目標是在中長期進一步提升京東整體生態的協同效應和運營能力，為集團長期的健康增長提供動力。

不過，京東外賣所屬的「新業務」分部經營損失按年擴98%至13.27億元，經營利潤率由去年同期的-13.8%進一步降至-23.1%，有關數字變動相信與外賣業務所需前期投入直接相關。被問及京東利潤率增速目標會否有所改變時，京東首席財務官單甦回應，從長期看公司利潤率料可隨着業務規模的擴大和運營效率的提高而持續提升，故京東長期高個位數的利潤率目標沒有改變。

廣告收入呈雙位數增長

此外，談及人工智能（AI）對廣告收入的拉動作用時，許冉稱，公司旗下廣告團隊已開始用AI大模型提升廣告推廣效果，相信可推動廣告收入加速增長。同時也在探索和落地廣告投放領域的AI Agent（AI智能體），即商家可通過簡單指令讓AI執行較複雜的廣告投放等操作。她透露，今年首季京東廣告收入呈雙位數按年增長，增速正加快，相信未來廣告變現仍有很大空間。

回購方面，京東披露，由年初至昨日已回購約8070萬A股，相當於4040萬ADR，佔去年底流通股約2.8%，涉資15億美元，回購計劃項下的剩餘金額為35億美元。

相關字詞﹕京東外賣 電商平台 補貼 電商 回購 外賣 美團 人工智能 京東

上 / 下一篇新聞

中環DONKI舖減租三成續租 月租逾80萬 較14年前高峰期大劈七成
中環DONKI舖減租三成續租 月租逾80萬 較14年前高峰期大劈七成
恒隆NET•WORK七成租出 流動工作枱月租3000元起
恒隆NET•WORK七成租出 流動工作枱月租3000元起
朗庭園兩房436萬沽 7個月炒貴15%
朗庭園兩房436萬沽 7個月炒貴15%
潘樂陶5350萬購西貢銀線灣洋房
潘樂陶5350萬購西貢銀線灣洋房
市建局山東街項目收6份標書
市建局山東街項目收6份標書
新地連沽帝景園3伙 套逾2.3億
新地連沽帝景園3伙 套逾2.3億
1個月HIBOR近1.57厘 兩年半低 摩通：拆息低於兩厘 拖累港銀盈利
1個月HIBOR近1.57厘 兩年半低 摩通：拆息低於兩厘 拖累港銀盈利
關稅休戰見回吐 恒指跌441點
關稅休戰見回吐 恒指跌441點
瑞銀：上調今年內地GDP增長至最多4%
瑞銀：上調今年內地GDP增長至最多4%
高盛料聯儲推遲至12月才減息
高盛料聯儲推遲至12月才減息
安永：低息環境 內銀增長空間有限
安永：低息環境 內銀增長空間有限
吳天海：船企調整航線 憂不利港航運業
吳天海：船企調整航線 憂不利港航運業
針對外賣行業競爭問題 市監總局等約談平台
針對外賣行業競爭問題 市監總局等約談平台
美團Keeta攻巴西 擬5年投入78億
美團Keeta攻巴西 擬5年投入78億
日清首季盈利倒退 股價反升
日清首季盈利倒退 股價反升
新秀麗首季少賺43% 亞洲北美銷售跌
新秀麗首季少賺43% 亞洲北美銷售跌
寧德時代孖展撲1200億 超購50倍
寧德時代孖展撲1200億 超購50倍
潤地上月合同銷售額跌19%
潤地上月合同銷售額跌19%
小鵬進軍意大利 匯豐看好明年轉賺
小鵬進軍意大利 匯豐看好明年轉賺
微軟全球裁員3% 涉數千人 減少管理層級 強調與業績無關
微軟全球裁員3% 涉數千人 減少管理層級 強調與業績無關
軟銀上年度賺608億 3年來再實現盈利
軟銀上年度賺608億 3年來再實現盈利
Coinbase下周一納標指成分股 股價早段飈17%
Coinbase下周一納標指成分股 股價早段飈17%
張兆聰：低位股逆市靠穩 留意兗礦
張兆聰：低位股逆市靠穩 留意兗礦
港元定存建行亞洲1個月等定存年利率較吸引
港元定存建行亞洲1個月等定存年利率較吸引
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
姜靜：貿易關係回暖 助人民幣走穩
姜靜：貿易關係回暖 助人民幣走穩
技術取勝：工行挑戰下降軌
技術取勝：工行挑戰下降軌
劉思明：京東健康績佳 38元以下可吸
劉思明：京東健康績佳 38元以下可吸
周顯：中國戰略忽悠美國 爭取多10年發展期
周顯：中國戰略忽悠美國 爭取多10年發展期
湯文亮：巴基斯坦空軍 大勝有因
湯文亮：巴基斯坦空軍 大勝有因
連方II高樓底優勢 靈活打造空間
連方II高樓底優勢 靈活打造空間
設戶外游泳池 區內私宅罕見設施
設戶外游泳池 區內私宅罕見設施
摩根資管：收息股有三大利好 資金流入避險 相對看好金融公用股
摩根資管：收息股有三大利好 資金流入避險 相對看好金融公用股