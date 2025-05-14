安永：低息環境 內銀增長空間有限

今年首季末內銀不良貸款率為1.23%，較去年底下降0.01個百分點。多家內銀管理層在全年業績表示零售貸款質素轉壞，張秉賢稱，消費貸款、信用卡等無抵押貸款存在信貸質素壓力，不過佔零售貸款大部分的按揭貸款質素穩定，整體沒有大幅增長，加上去年企業貸款表現平穩，對銀行整體不良率上升有限。

按揭貸款質素穩定

張秉賢認為，今年不明朗經濟環境下，銀行最重要是嚴控新增風險，過去數年內銀已作不少信貸減值撥備，去年底內銀撥備覆蓋率高達240%，有助防控風險。他指在經濟環境變化較大，對於行業影響可能跟過往不同，例如以往房地產貸款有土地作為抵押，但內房市場出現問題後抵押價值下跌，因此內銀需動態地調整、精準防控風險。

安永大中華區金融服務合伙人梁成傑稱，當前低利率環境預計將持續一段時期，銀行業進入「低利率、低息差」周期，同時面臨宏觀環境的不確定加大，國際主要經濟體增長動能偏弱、地緣政治、貿易衝突持續、金融市場波動加劇，國內有效需求不足、經濟回升基礎還不穩固，複雜多變的環境對上市銀行的經營發展帶來重大挑戰。

梁成傑稱，上市銀行應一方面做「加法」，包括多元拓展非利息收入、多渠道補充資本、深耕「五篇大文章」（科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融）尋找發展新機遇，另一方面應做「減法」，優化負債結構、降低負債成本、提升運營效率，並加強風險管理。