瑞銀：上調今年內地GDP增長至最多4%

內地刺激經濟措施或減

汪濤估計關稅降級後，美國對華商品今年增加的加權平均關稅稅率降至30%，加上特朗普首屆和拜登政府的平均關稅，現時對華商品加權平均關稅稅率為43.5%。雖然貿易戰降溫，惟不確定仍然存在，或繼續影響企業信心和資本支出計劃，90日暫停期內續會提前對美出口。

展望後續，汪濤指中美在一些重要議題有較大分歧，雙方談判存在很大不確定。在樂觀預期下，與芬太尼相關的20%關稅可能會取消，「對等關稅」的24%稅率或再延長暫緩，若出現不利情况，未來數月美國可能會重新加徵暫緩的24%關稅。若現時稅率在未來3至4季持續，雖仍會拖累今年內地GDP和出口總額增長，但會較之前的基準預期改善。

內地經濟政策方面，汪濤預期在現時情况下，內地財政擴張規模與3月人大時公布的規模相比，可能只會再增加等於GDP不到1個百分點，少於該行早前預期的1.5至2個百分點，而新增財政刺激措施出台時間，也可能遲於早前預測的第三季初。

料人民幣7至7.5區間波動

另外，該行預期今年全年人民幣兌美元匯率，可能在7至7.5的區間波動，隨著貿易戰的降級，人民幣匯率可能偏向強勢。截至昨晚8時半，在岸人民幣報7.2，升12點子（1元等於1萬點子）。