關稅休戰見回吐 恒指跌441點

恒指昨低開55點，之後跌幅擴大，午後最多跌478點，低見23,070點，最終以接近全日低位收市，報23,108點。國指挫2%，報8386點；科指更跌3.3%，報5269點。

出口股回落 汽車股捱沽

大市成交金額減少31%至2198億元，北水全日淨流入22.6億元，主力買入建行（0939）、阿里（9988）、中海油（0883）等；淨賣出最多的則是騰訊（0700）。

重磅科技股回吐，美團（3690）跌近半成；阿里及小米（1810）跌近4%；騰訊及京東（9618）跌約2%。周一急升的出口股顯著回落，舜宇（2382）及比亞迪電子（0285）急插7%，為表現最差兩隻藍籌；汽車股亦捱沽（見表）。

野村上調中國股票評級

野村發表報告稱，中美達成關稅協議，可降低中美地緣政治風險的溢價，而近期有關於美國上市的中概股退市的憂慮亦能消除。加上中資股估值依然吸引，預期會推動部分資金加快配置中資股，該行將中國股票評級從「中性」上調至「策略性增持」，同時削減對印度股票的「增持」幅度，為增加對中國股票的配置提供資金。報告續指出，中美互降關稅的幅度較市場預期大，相信可以提振亞洲及環球股市，紓緩市場對美國經濟衰退、全球經濟增長放緩、潛在企業盈利打擊、及降低風險溢價等的憂慮。

分析：恒指下半年或見二萬五

老虎證券資產管理首席投資官陳慶煒稱，雖然中美達成貿易協議遠超市場預期，但美國對中國商品加徵30%關稅，仍然會影響公司盈利，而關稅降低後額外的內需刺激政策落地的緊迫性亦可能有所下降，中長線仍看好港股，始終中央財政與貨幣政策逆週期調節的態度是明確，而經過第二季的整固後，恒指下半年是有機會升上25,000點，甚至見26,000點。

黃國英資產管理創辦人黃國英表示，周一急升的科技股，投資者昨趁業績前先行獲利，但其他板塊如內銀、內房等表現尚可，故大市整體氛氣仍不差，預期後市在兩萬三水平徘徊。不過，中美達成協議後，人民幣偏強，對部分出口股或有壓力。