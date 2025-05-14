明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

關稅休戰見回吐 恒指跌441點

【明報專訊】中美就關稅暫時休戰，帶動港股周一急升，惟昨日即見回吐，恒指最多跌近480點，收市跌441點，結束八連升。大市成交縮減至不足2200億元，但北水就轉為淨買入逾20億元。另外，周一中美達成關稅協議消息公布時A股已收市，惟昨日A股未見「追落後」，上證收市僅升0.17%，深證成指更跌0.13%，市場憂慮關稅協議反令內地進一步推動刺激經濟措施的逼切性降低。

恒指昨低開55點，之後跌幅擴大，午後最多跌478點，低見23,070點，最終以接近全日低位收市，報23,108點。國指挫2%，報8386點；科指更跌3.3%，報5269點。

出口股回落 汽車股捱沽

大市成交金額減少31%至2198億元，北水全日淨流入22.6億元，主力買入建行（0939）、阿里（9988）、中海油（0883）等；淨賣出最多的則是騰訊（0700）。

重磅科技股回吐，美團（3690）跌近半成；阿里及小米（1810）跌近4%；騰訊及京東（9618）跌約2%。周一急升的出口股顯著回落，舜宇（2382）及比亞迪電子（0285）急插7%，為表現最差兩隻藍籌；汽車股亦捱沽（見表）。

野村上調中國股票評級

野村發表報告稱，中美達成關稅協議，可降低中美地緣政治風險的溢價，而近期有關於美國上市的中概股退市的憂慮亦能消除。加上中資股估值依然吸引，預期會推動部分資金加快配置中資股，該行將中國股票評級從「中性」上調至「策略性增持」，同時削減對印度股票的「增持」幅度，為增加對中國股票的配置提供資金。報告續指出，中美互降關稅的幅度較市場預期大，相信可以提振亞洲及環球股市，紓緩市場對美國經濟衰退、全球經濟增長放緩、潛在企業盈利打擊、及降低風險溢價等的憂慮。

分析：恒指下半年或見二萬五

老虎證券資產管理首席投資官陳慶煒稱，雖然中美達成貿易協議遠超市場預期，但美國對中國商品加徵30%關稅，仍然會影響公司盈利，而關稅降低後額外的內需刺激政策落地的緊迫性亦可能有所下降，中長線仍看好港股，始終中央財政與貨幣政策逆週期調節的態度是明確，而經過第二季的整固後，恒指下半年是有機會升上25,000點，甚至見26,000點。

黃國英資產管理創辦人黃國英表示，周一急升的科技股，投資者昨趁業績前先行獲利，但其他板塊如內銀、內房等表現尚可，故大市整體氛氣仍不差，預期後市在兩萬三水平徘徊。不過，中美達成協議後，人民幣偏強，對部分出口股或有壓力。

上 / 下一篇新聞

中環DONKI舖減租三成續租 月租逾80萬 較14年前高峰期大劈七成
中環DONKI舖減租三成續租 月租逾80萬 較14年前高峰期大劈七成
恒隆NET•WORK七成租出 流動工作枱月租3000元起
恒隆NET•WORK七成租出 流動工作枱月租3000元起
朗庭園兩房436萬沽 7個月炒貴15%
朗庭園兩房436萬沽 7個月炒貴15%
潘樂陶5350萬購西貢銀線灣洋房
潘樂陶5350萬購西貢銀線灣洋房
市建局山東街項目收6份標書
市建局山東街項目收6份標書
新地連沽帝景園3伙 套逾2.3億
新地連沽帝景園3伙 套逾2.3億
1個月HIBOR近1.57厘 兩年半低 摩通：拆息低於兩厘 拖累港銀盈利
1個月HIBOR近1.57厘 兩年半低 摩通：拆息低於兩厘 拖累港銀盈利
瑞銀：上調今年內地GDP增長至最多4%
瑞銀：上調今年內地GDP增長至最多4%
高盛料聯儲推遲至12月才減息
高盛料聯儲推遲至12月才減息
安永：低息環境 內銀增長空間有限
安永：低息環境 內銀增長空間有限
吳天海：船企調整航線 憂不利港航運業
吳天海：船企調整航線 憂不利港航運業
京東上季經調整多賺43% 勝預期 CEO：外賣料短期達每日2000萬訂單里程碑
京東上季經調整多賺43% 勝預期 CEO：外賣料短期達每日2000萬訂單里程碑
針對外賣行業競爭問題 市監總局等約談平台
針對外賣行業競爭問題 市監總局等約談平台
美團Keeta攻巴西 擬5年投入78億
美團Keeta攻巴西 擬5年投入78億
日清首季盈利倒退 股價反升
日清首季盈利倒退 股價反升
新秀麗首季少賺43% 亞洲北美銷售跌
新秀麗首季少賺43% 亞洲北美銷售跌
寧德時代孖展撲1200億 超購50倍
寧德時代孖展撲1200億 超購50倍
潤地上月合同銷售額跌19%
潤地上月合同銷售額跌19%
小鵬進軍意大利 匯豐看好明年轉賺
小鵬進軍意大利 匯豐看好明年轉賺
微軟全球裁員3% 涉數千人 減少管理層級 強調與業績無關
微軟全球裁員3% 涉數千人 減少管理層級 強調與業績無關
軟銀上年度賺608億 3年來再實現盈利
軟銀上年度賺608億 3年來再實現盈利
Coinbase下周一納標指成分股 股價早段飈17%
Coinbase下周一納標指成分股 股價早段飈17%
張兆聰：低位股逆市靠穩 留意兗礦
張兆聰：低位股逆市靠穩 留意兗礦
港元定存建行亞洲1個月等定存年利率較吸引
港元定存建行亞洲1個月等定存年利率較吸引
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
姜靜：貿易關係回暖 助人民幣走穩
姜靜：貿易關係回暖 助人民幣走穩
技術取勝：工行挑戰下降軌
技術取勝：工行挑戰下降軌
劉思明：京東健康績佳 38元以下可吸
劉思明：京東健康績佳 38元以下可吸
周顯：中國戰略忽悠美國 爭取多10年發展期
周顯：中國戰略忽悠美國 爭取多10年發展期
湯文亮：巴基斯坦空軍 大勝有因
湯文亮：巴基斯坦空軍 大勝有因
連方II高樓底優勢 靈活打造空間
連方II高樓底優勢 靈活打造空間
設戶外游泳池 區內私宅罕見設施
設戶外游泳池 區內私宅罕見設施
摩根資管：收息股有三大利好 資金流入避險 相對看好金融公用股
摩根資管：收息股有三大利好 資金流入避險 相對看好金融公用股