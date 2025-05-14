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經濟

市建局山東街項目收6份標書

【明報專訊】市建局今年首個招標項目、位於旺角山東街/地士道項目昨日截標，項目共收到6份標書，入標發展商以港資佔多，惟入標常客新地（0016）、恒地（0012）、會德豐等未有參與競投。

據悉，以獨資入標的發展商包括長實（1113）、嘉華（0173）、華懋，另鷹君（0041）再度伙拍信置（0083）及招商局置地（0978）合資入標，是繼九龍城盛德街重建項目後，再度合作競投項目，圖再下一城；另中資中海外（0688）、保利置業（0119）亦有入標。嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，項目靜中帶旺，鄰近港鐵站，地理位置方便。被問及中美談判會否影響集團對樓市看法，她則回應「自己計自己數」。

新地恒地會德豐未入標

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，項目鄰近港鐵站，且屬小型住宅項目發展，投資金額不大，當局接獲6份標書，屬入標數量預期下限，預計流標風險低。據悉，招標條款列明，若未來賣樓收益逾25.5億元，市建局將劃一收取20%分紅。

資料顯示，項目地盤面積2.66萬方呎，預計總樓面約16萬方呎，是次為首個市建局採用「住宅和非住宅地積比互換」項目，在不超過總樓面下，將住宅地積比由7.5倍放寬至8.5倍，即住宅樓面約15.2萬方呎，預計提供380伙。另項目將提供約3.06萬方呎樓面，作政府、機構及社區設施用途，而相關面積獲豁免計算在總樓面內。市場估計，項目估值約6.4億至9.3億元，預計每方呎樓面地價約4000至5800元。

相關字詞﹕信置 鷹君 梁沛泓 嘉華 長實 山東街/地士道項目

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