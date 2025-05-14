潘樂陶5350萬購西貢銀線灣洋房

太古董事4300萬入市赤柱洋房

此外，赤柱海明山雙號洋房，實用1957方呎，3房3套間隔，本月初以4300萬元連車位售出，實呎21,972元，新買家為MURRAY MARTIN JAMES等，與太古（0019）財務董事、太古地產（1972）常務董事及國泰（0293）非常務董事馬天偉名字相同，料為同一人。原業主1996年1818萬元購入，現帳面獲利2482萬元或約1.4倍。

事實上，市場連錄豪宅成交，九龍塘牛津道雙號屋地，佔地約5084方呎，現為一幢4層高住宅，實用7786方呎，若以地積比1.8倍計，可建樓面約9151方呎，物業上月2.15億元易手，若以現有樓面計，實呎約27,614元；若以可建樓面計，每方呎樓面地價則約23,495元。資料顯示，物業由有「毛織大亨」之稱的商人陳勳光及相關人士於2009年7150萬元購入，帳面獲利1.435億元或兩倍，新買家以海外註冊公司名義作登記。

另資料顯示，大圍半山名家匯1座高層A室，實用2073方呎，4房雙套間隔，本月初連車位以2600萬元易手，實呎12,542元，原業主建滔集團（0148）執董何燕生等於2011年以約3178萬元一手購入，2021年進行內部轉讓，持貨14年以來帳蝕約578萬元，若連使費則料實蝕約750萬元或23%。