朗庭園兩房436萬沽 7個月炒貴15%

嘉湖兩房365萬沽 5個月炒貴7%

美聯高級分區營業經理杜文輝稱，天水圍嘉湖山莊本月暫錄13宗成交，與上月同期相若，其中樂湖居12座低層E室，實用448方呎，兩房間隔，以365萬元放盤，並獲新買家零議價承接，實呎8147元。原業主去年12月342萬元購入，持貨約5個月，帳面賺約23萬元或7%，連使費料仍實賺約12萬元或3.5%。

瓏門2房673萬易手 3年料實蝕35%

此外，再有租客轉租為買。美聯分行高級分區營業經理馬兆鋒表示，九龍塘碧華花園4座中層D室，實用1212方呎3房1套連工人房間隔，獲租樓族轉租為買，以1510萬元連車位承接，實呎12,459元。原業主1997年8月以約895萬元購入，持貨約28年，帳面獲利約615萬元或69%。

不過，市場續錄二手蝕讓成交。美聯分行首席高級營業經理李天傑稱，鄰近港鐵烏溪沙站的星漣海，位於3B座低層E室，實用769方呎，3房1套間隔，享海景，以855萬元易手，實用呎價約11,118元。原業主2021年1180萬元購入，持貨約4年帳面蝕325萬元或約28%，連使費料實蝕約389萬元或33%。另市場消息又稱，屯門瓏門2座高層E室，實用481方呎，兩房間隔，以673萬元易手，實呎13,992元。原業主2022年初950萬元購入，持貨3年多帳面蝕277萬元或29%，連使費料實蝕約328萬元或35%。

豪景3房464萬沽 持貨28年微蝕走

資料亦顯示，青龍頭豪景花園11座高層C室，實用715方呎，3房1套間隔，享海景，以463.5萬元易手，實呎6483元。原業主1997年8月以465萬元購入上址，正值當年樓市高峰期，持貨近28年帳面微蝕1.5萬元。